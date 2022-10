¿Qué deberá hacer Ben Affleck para regresar a la mansión de Jennifer Lopez?

En los últimos días han dado a conocer que Ben Affleck y Jennifer Lopez han tenido problemas en su matrimonio, a pesar de que la pareja acudió a un evento y se les vio enamorados, pero al parecer estarían pasando por una crisis matrimonial debido a las actitudes del actor de Hollywood.

Y es que, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que aseguraron que el famoso habría dejado la casa de la Diva del Bronx, pero recientemente han revelado cuáles son las condiciones que tiene que cumplir Ben para que pueda volver a la casa de su amada.

Han mencionado que él está haciendo todo lo posible para volver a la mansión de la cantante, de igual forma han comentado que una de las cosas por las que el famoso se cansó tan pronto de su nueva vida de casado es que ella quería llevar el control de la relación.

Estas son las condiciones de Ben para volver a la casa de Jennifer Lopez

Ben quiere seguir con Jennifer y deberá cumplir ciertas condiciones

Recordamos que en las noticias de la farándula te informamos que luego de la espectacular boda de Lopez y Affleck, diversos medios indican que la pareja ha tenido algunas peleas y por eso Ben se fue de la casa, por lo que aseguran que no conviven bajo el mismo techo.

Pero, para que el actor regrese a la mansión debe dejar de fumar o disminuir su consumo de tabaco, además deberá ser más ordenado, ya que sus malas costumbres no le parecen a Jennifer. El medio Only Radar dio a conocer que Ben no mueve ni un plato y que eso le irrita a la cantante.

¿Cuándo se casó Jennifer Lopez con Ben Affleck?

El cantante y el actor se casaron en julio de este 2022

Fue el 16 de julio de 2022 que Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas, pero el 20 de agosto se llevó a cabo la celebración en una finca fue una ceremonia formal en Georgia, lo que emocionó a los fans de pareja, quienes en el pasado cancelaron su compromiso, pero luego de varios años retomaron su romance.

