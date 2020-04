¡Qué cruel! Demi Lovato asegura que Selena Gomez NO es su amiga/Foto: TN

Aunque Selena Gomez mostró gran apoyo a Demi Lovato cuando anunció que estaba de vuelta en la música, tal parece que la intérprete le dijo a Sel “Sorry Not Sorry”, ya que durante una entrevista para la revista “Harper’s Bazaar”, Demi aseguró que Gomez no es su amiga desde hace años. OMG!

Demi y Selena se conocieron cuando fueron estrellas juveniles de Disney, ambas protagonizaron juntas la película del 2009 “Programa de Protección para Princesas”, y se dijo que desde ese momento las dos actrices y cantantes formaron un lazo de amistad único; sin embargo, esta presunta relación de amigas se acabó con el tiempo.

Tanto Lovato como Gomez tomaron caminos por separado cuando se salieron de Disney. Aunque las dos se dedicaron a la música, Demi cayó en el mundo de las adicciones; mientras que Selena estuvo enfocada en otras cuestiones de su vida como sus relaciones amorosas o sus problemas médicos.

Sin embargo, hace unos meses, cuando Demi Lovato hizo su regreso triunfal a los escenarios durante la presentación de los Grammys 2020, Selena Gomez le escribió a Demi halagando su valentía por superar todos sus problemas y estar de vuelta, pero la cantante de “Heart Attack” nunca respondió a este cumplido.

No obstante, quien también elogió la participación de Demi fue el ex novio de Selena, Justin Bieber y a él sí le contestó Demi Lovato en las redes sociales. Por lo cual, los fans pensaron que ambas cantantes tenían algún tipo de rivalidad.

Pero ha sido la misma Demi quien ha corroborado que entre Selena y ella ya no hay una amistad desde hace años.

“Cuando crezcas con alguien, siempre vas a tener amor por él. Pero no soy amiga de ella”, declaró Demi en su entrevista con “Harper’s Bazaar”.

Esta fue la razón por la que Lovato no le respondió en comentario a Selena Gomez, pero exclamó que solamente le desea lo mejor a su ex compañera de Disney y que la recuerda con cariño. De igual manera, Demi dijo que tampoco sigue manteniendo una amistad con sus ex compañeros los Jonas Brothers.