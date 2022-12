¿Qué crimen cometió Celia Lora que la llevó a ser arrestada?

Celia Lora es considerada como una de las mujeres más sensuales del mundo del espectáculo, pues no es un secreto que ha participado en una que otra revista para caballeros, en donde le ha robado suspiros a más de uno, a través de las candentes fotografías que ha realizado.

Además, Celia Lora es una celebridad en redes sociales y ha participado en polémicos shows de televisión. Entre ellos, “Acapulco Shore”, donde fue apodada como “La Boss”.

¿Qué hizo la hija de Álex Lora?

El 7 de mayo de 2010, alrededor de las 04:45 horas, Celia Lora atropelló a Pedro Ávalos Corona. En ese momento, ella tenía solo 26 años.

Los testigos del accidente declararon que Ávalos Corona se encontraba trabajando en la limpieza de una caseta telefónica sobre Periférico, a la altura de Televisa San Ángel, cuando fue arrollado.

La pick-up que embistió a la víctima no era de Celia Lora. Ella le pegó a ese vehículo con el suyo al dar una vuelta. Esa camioneta, conducida por Rubén Nicolás Uresti, fue la que se llevó al occiso.

La prensa local informó que Celia Lora presuntamente conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, nunca se dictaminó el grado que tenía.

Ávalos Corona logró ponerse de pie en la escena. Sin embargo, fue ingresado al hospital de Xoco, donde falleció a consecuencia de sus heridas.

En el momento surgió otra versión sobre que el accidente pudo haber sido provocado por una imprudencia de la víctima.

Pese a todo, Celia Lora fue arrestada y encerrada en Santa Martha Acatitla. Posteriormente, fue declarada culpable y condenada a cuatro años de prisión.

Liberan a Celia Lora tras pagar 20 mil pesos de fianza

Sin embargo, su sentencia fue apelada por considerarse excesiva y el juez la redujo a nueve meses. Después de pagar 20 mil pesos, la hija de Alex Lora obtuvo su libertad condicional.

Como medida cautelar, se le suspendió la licencia de conducir y pagó una indemnización a la familia de 500 mil pesos.

Adicionalmente, Celia Lora tuvo que acudir al juzgado a firmar cada mes hasta cumplir sus cuatro años de sentencia.

En total, solo pasó cuatro meses y diecinueve días en prisión tras el accidente automovilístico que le costó la vida a Pedro Ávalos.

El caso causó tal polémica que Celia Lora recibió la oportunidad de monetizar su popularidad.

En octubre de 2011 apareció por primera vez en la portada de Playboy México.

La versión de Celia Lora sobre el accidente

En una entrevista para Yordi Rosado, Celia Lora afirmó que fue el chivo expiatorio del gobierno de CDMX, que dos meses atrás había estado en el ojo público por el caso Paulette.

Según señaló, ni a las autoridades ni a la familia les interesaba saber qué había ocurrido. Lo único que querían era dinero, pues una vecina se encargó de informar que era hija de Alex Lora:

“NO ENTENDÍ POR QUÉ NUNCA VI A NADIE LLORAR; TODO ERA DINERO. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA QUERÍAN 2 MILLONES DE PESOS”.

Asimismo, negó que haya intentado escapar para no asumir la responsabilidad de lo ocurrido:

“DECÍAN QUE ME ESTABA ESCAPANDO. YO NO ME ESTABA ESCAPANDO A NINGÚN LADO; YO LLEGUÉ SOLITA A SANTA MARTHA ACATITLA”.

Asimismo, aclaró que se relacionó con las reas de Santa Martha Acatitla. Entre ellas, con la narcosatánica Sara Aldrete.

Finalmente, Celia Lora le agradeció a su vecina por su participación, ya que eso le permitió construir su carrera:

“NO TIENE IDEA DE TODO LO QUE ME PROVOCÓ, PERO SE LO AGRADEZCO, PORQUE POR ESO ESTOY AQUÍ AHORITA”.

