¿Qué conductor de Hoy ya no tiene exclusividad en Televisa y se va a TV Azteca?

Uno de los populares conductores del programa matutino Hoy por más de 14 años está en medio de una polémica laboral por haber aparecido brevemente en el programa de espectáculos de la competencia de Televisa: Ventaneando. Por ello se dice que ha perdido su contrato de exclusividad.

¿Quién es? Se trata del famoso Raúl Araiza que lleva una trayectoría artística de 30 años en proyectos de Televisa. Pero el motivo de su aparición en Ventaneando se debió a una entrevista que le realizaron por el tema de la sexualidad de su hija Camila quien por motivo de la Marcha por el Orgullo LGBTQ+ se declaró como pansexual.

Le preguntaron qué opinaba sobre la confesión de su hija y él afirmó al entrevistador que no tiene problemas sobre el tema y el amor que tiene por Camila es incondicional. Además admite que está dejando que ella viva su propia vida y ya ha aceptado a su pareja como una segunda hija. Conoce más de la familia del actor en La Verdad Noticias.

“A mí no me sorprendió porque ya tenía la relación con, yo le digo Cam 2. Le digo: 'ya ganaste otro papá y otra familia".

Raúl Araiza dice que es muy libre en su pensamiento

Raúl Araiza es entrevistado para exclusiva de Ventaneando.

El conductor Raúl Araiza no niega que tuvo una educación muy tradicional pero pide que no por ello hay que recriminar a los que no encajan con ello. Incluso recordó que se ha besado con dos hombres en dos ocasiones. Una fue por una actuación y la siguiente por una broma.

Ante esto, algunos conductores de Ventaneando como Daniel Bisgono y Linet Puente felicitaron a Raúl Araiza por el apoyo que le da a su hija y por aceptarla tal como es. Asimismo, admiran que tenga una excelente relación con ello.

Esta es su segunda ocasión en la que causa la molestia de Televisa, en el pasado la productora de Hoy regañó al conductor por salir con Covid-19.

¿Cómo se llaman los hijos de Raúl Araiza?

Raúl Araiza junto a sus dos hijas Camila y Roberta.

El famoso actor y conductor Raúl Araiza es padre de dos hijas, la mayor es Camila Araiza y tiene 24 años. También ha tenido algunas participaciones en Hoy dando demostraciones de Yoga.

Su segunda hija se llama Roberta Araiza de 22 años. Aunque hasta ahora ella no ha tenido ninguna aparición en la televisión, aunque sí ha sido captada en fotografías junto a su familia.

