¿Qué cirugías tiene Kris Jenner? su secreto para verse eternamente joven

La estrella de telerrealidad y magnate de los negocios, Kris Jenner, luce tan joven como en el primer episodio de Keeping Up With The Kardashians hace más de una década. Kris es una de las estrellas más famosas de todos los tiempos y siempre recibe cumplidos por su apariencia juvenil.

La empresaria y estrella de Keeping Up With The Kardashians luce mejor que nunca a la edad de 65 años pero, ¿cómo se las arregla exactamente para mantenerse tan espectacular? Kris ha admitido anteriormente tener implantes mamarios y un estiramiento de cuello, pero todo el clan Kardashian es notoriamente muy reservado sobre todas las cirugías plásticas que podrían haber hecho para alterar sus cambiantes apariencias.

Durante una entrevista en 2015, la hermosa mujer bromeó: "¿Quieres que enumere todo?! Estoy bromeando.

"Botox, rellenos, tratamientos con láser y cosas así. Me operaron el busto en los años 80 después de tener cuatro hijos porque la gravedad se hizo cargo".

Cirugías de Kriss Jenner

A Kris le cambiaron los implantes mamarios casi tres décadas después.

"Fue genial durante unos 25 años, y luego... hace un par de años, sentí que eran demasiado grandes", continuó.

"Ya nada encajaba. Entonces, el mismo médico que los puso, los sacó, y luego tuvo que levantarlos un poco y luego ponerlos más pequeños".

En 2011, Kris recurrió a la ayuda del Dr. Garth Fisher para un estiramiento de cuello, que se mostró en Keeping Up With the Kardashians.

Tratamientos de Kriss Jenner para mantenerse joven

El cirujano le dijo a Daily Mail en ese momento que también le dio a Kris un lavado de cara.

Dijo: "Este es un procedimiento de rejuvenecimiento facial natural de primera calidad, muy personalizado, diseñado para refrescar y abrir los ojos, elevar las mejillas y proporcionar contornos juveniles a la línea de la mandíbula y el cuello.

"Este procedimiento permite una curación rápida. Ella se veía hermosa antes, por supuesto, y se ve absolutamente impresionante ahora y está muy feliz con los resultados".

¿Kriss Jenner tiene rinoplastia?

Además de esto, un cirujano de Glow by MYA Cosmetic Surgery le dijo a la prensa que Kris probablemente se sometió a muchos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos diferentes para mantener su apariencia fresca.

Por otra parte cuando se trata de la nariz siempre cambiante de la estrella, parece que Kris se ha sometido a más de una cirugía, ya que parece haberse vuelto cada vez más delgada y más pequeña a lo largo de los años.

"Sugeriría que Kris pudo haberse sometido a un procedimiento de rinoplastia. El puente de la nariz parece más delgado y la punta y las fosas nasales parecen ser más pequeñas y ligeramente levantadas en comparación con las imágenes anteriores".

Sin embargo, anteriormente la madre de Kim Kardashian ha negado una cirugía de nariz.

"Mucha gente dice que me operaron la nariz ... nunca me operaron la nariz", señaló. "Tengo la misma nariz con la que nací".

En términos de tratamientos no quirúrgicos, se especula que la estrella de televisión tiene rellenos en las mejillas, el mentón y la mandíbula.

Cuando se trata de consejos para otras personas que están pensando en pasar por el quirófano, Kris animó a las personas a "hacer lo que te haga sentir bien" y a recurrir a un cirujano "de confianza".

Ella concluyó: "No puedes hacer algo porque alguien más quiere que lo hagas".

