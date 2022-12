¿Qué cirugías estéticas tiene Lorena Herrera?

Durante una entrevista para el programa 'El minuto que cambió mi destino', conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Lorena Herrera fue cuestionada acerca de las cirugías estéticas que se ha realizado

Ante la pregunta expresa por parte del conductor de qué es natural en Lorena, ella respondió: "Si te pusiste un relleno en el labio, pues creo que se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué? ¿Digo que no es cierto?"

Ante el comentario de Lorena, el conductor reiteró: "¿Sí te lo pusiste (el relleno en los labios)¨?" A lo que Lorena dijo: "¡Sí! pero nunca he tenido los labios delgados tampoco".

Cirugías estéticas de Lorena Herrera

Cirugías estéticas de Lorena Herrera

En este sentido, la actriz de 52 años de edad explicó:

"Fue un arreglito por ahí, que lo pagué muy caro, por cierto. Es la primera vez que lo digo".

"Sí lo pagué muy caro porque en aquellos tiempos que yo lo hice que fue hace unos 16 años, aproximadamente, no había todas esas sustancias que ponen ahora", señaló la también cantante".

"En los tiempos que yo hice aquello, que me puse una cosita de nada en el labio de abajo, me puse dizque colágeno", recordó.

Asimismo, Lorena destacó que, años después, dicho procedimiento estético tuvo repercusión en su salud.

Lorena resaltó que ha recibido tratamiento para quitar esas "cositas" que aparecieron en su labio inferior, sin embargo, ha sido complicado retirarlas.

Tal vez te interese.- ¿Cuál es la edad de Lorena Herrera actualmente?

¿Se inyectó acido hialurónico?

Cirugías estéticas de Lorena Herrera

"No es un ácido hialurónico, es un biopolímero que tu cuerpo lo rechaza y, aunque te lo quiten, se sigue expandiendo".

"Entonces, dices, ¡wow! Yo me puse, no sé, ¿qué te gusta? ¡Ni medio centímetro! Una rayita de las agujas de insulina en cada lado. ¡O sea, nada! Y dices: No me lo pueden quitar, todavía", se lamentó Lorena.

Sin embargo, Lorena Herrea fue tajante y directa al asegurar que a sus 52 años de edad, solo se ha hecho cirugía en los labios.

"Mis piernas así son desde siempre, claro, llevo 30 años en el gimnasio y claro que vas modificando el cuerpo. Mis pompas, siempre he tenido más o menos algo de volumen, obviamente tengo unas pompas más trabajadas después de 30 años (en el gimnasio)", indicó la actriz.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.