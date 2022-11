¿Qué cirugías estéticas tiene Cynthia Rodríguez, ex conductora de Tv Azteca?

Cynthia Rodríguez habla de sus cirugías estéticas

Nadie niega la belleza que posee Cynthia Rodríguez, pero lo que sí es evidente son los cambios físicos a los que decidió someterse. Lo primero no se trató de cirugías, simplemente de horas en el gimnasio, ya que logró adquirir masa muscular, dado a que era demasiado delgada.

Algo que durante una entrevista pasada mencionó, ya que una dieta especial y ejercicio fueron clave, aunque el cambio notorio es en sus pechos, y efectivamente aumentarlos ha sido para lo único que Cynthia Rodríguez ha tenido que ingresar al quirófano.

"Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho".

"No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud nunca".

Cirugías estéticas de Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez reveló que no se sentía cómoda con el tamaño de sus atributos y al ser una zona no crece como sucede con el durazno, no quedaba de otra más que elegir este cambio sometiéndose a un cirugía para aumento de pechos, los cuales le quedaron muy naturales.

Con estos dos mensajes nos queda claro el grado de amor propio que hay dentro de Cynthia Rodríguez, ya que como lo dijo:

"Yo me tenía que poner relleno para colmar los trajes cuando cantaba, para sentirme como más segura, hasta que un día dije ‘basta’ , ya me salían hasta llagas del relleno, y me puse la medida que yo quería y con la que me siento feliz".

Con estos dos mensajes nos queda claro el grado de amor propio que hay dentro de Cynthia Rodríguez, ya que como lo dijo, mientras este cambio sea para gustarte más a ti está bien, hay veces que no estamos conformes con algunas zonas del cuerpo y menos mal que hay opciones.

