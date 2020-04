¡Qué cintura! Kim Kardashian muestra el cuerpazo que aún conserva/Foto: E! News

La modelo e influencer Kim Kardashian vuelve a demostrar que aún tiene un candente cuerpazo a sus 39 años. La estrella de las redes sociales puede presumir una pequeña cintura que le ha dejado el uso constante de sus famosas fajas y bodys, lo que le ha ayudado a conservar su escultural silueta aún con el paso del tiempo.

Mientras más va madurando Kim Kardashian, más guapa va quedando de acuerdo con sus más de 166 millones de seguidores en Instagram. Y es que la reina de las selfies ha revelado que su gran secreto para mantener el espectacular cuerpazo que tiene, son las fajas (además del ejercicio constante y una dieta muy estricta).

La esposa del rapero Kanye West ha hecho de todo para seguir teniendo esa cinturita que la hace lucir increíble. Aunque es madre de 4 hijos, solamente se embarazó de 2. Así que ser madre no le ha quitado las ganas ni la oportunidad de seguir viéndose radiante y muy sexy a su edad.

Por lo tanto, la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashian” se siente muy orgullosa de demostrar que su cuerpo sólo va mejorando con el pasar de lo años y gracias también a las diversas cirugías plásticas y procedimientos estéticos que se realiza con frecuencia.

Kim Kardashian y la fama

Si no conoces mucho de la trayectoria que ha tenido la hermana Kardashian-Jenner más famosa, te contamos que antes de ser una de las influencers y empresarias más poderosas y atractivas de Estados Unidos, fue la mejor amiga de la socialité Paris Hilton.

Kim se dedicaba a ayudar a sus amigos famosos a elegir cómo vestirse. Pero gracias a que hace más de 10 años, se publicó un escandaloso video sexual de Kim Kardashian, su vida dio un giro de 180 grados y se volvió una estrella de la televisión.

Pero con la llegada de las redes sociales, Kim logró posicionarse y a su familia como las reinas de las redes sociales; ya que millones de personas admiraban a las Kardashian-Jenner como hasta ahora. Lo que ha hecho que Kim incremente su fama y fortuna.