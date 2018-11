¡Qué chafa! Pepillo Origel revela que un famoso le regaló un reloj pirata (VIDEO)

El famoso conductor Juan José “Pepillo” Origel, quien actualmente participa en el polémico programa de farándula “Intrusos” siempre ha dado de que hablar debido a lo controversial del contenido del programa, siendo el último escándalo, el despido de Maca Carriedo por supuesta homofobia de una de las conductoras del programa.

Ahora sacó a relucir una nueva revelación para disuadir al público.

El famoso conductor confesó que en una ocasión se encontró con Cristian Zuárez, el ex esposo de la polémica conductora Laura Bozzo, quien en ese momento se encontraba en una buena situación por lo que era demasiado “Generoso”

Según su versión, en esa ocasión se topó con la ex pareja de Bozzo, quien tenía un reloj que llamó bastante la atención de “Pepillo” pero no resulto como esperaba.

“Él tiene dinero, él traía unos relojazos y tenía uno maravilloso, que le dije: ¡Qué bonito reloj!' Y se lo quitó y me lo regaló, pero déjame decirte me dio el reloj, pero era falso, a la hora que yo ya feliz, llegó con relojero y le preguntó: '¿cuánto valdrá mi reloj? y me dijo: 'como dos mil pesos'”