¿Qué celebridades siguen a Kimberly Loaiza en Instagram?

26.1 millones de personas siguen a Kimberly Loaiza en su cuenta oficial de Instagram y algunos de ellos son famosos oriundos de México mientras que otros más son de diferentes países.

¿Qué famosos siguen a Kimberly Loaiza

Algunos de estos son famosos actores, cantantes o influencers son originarios de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Argentina, España, entre otros y aquí tenemos la lista para que sepas quienes siguen a la lindurita mayor.

Cuando Kimberly Loaiza comenzó en Youtube jamás se imaginó que su fama llegaría a estos niveles ya que incluso famosas ex celebridades de Disney la siguen como es el caso de Bella Thorne.

Por otra parte, otros cantantes de talla internacional con quienes recientemente se le vio a Kim Loaiza y a JD Pantoja conviviendo cercanamente son Guaynaa, Lele Pons y Sebastián Yatra.

Celebridades internacionales que siguen a Kim Loaiza

Bella Thorne

Luisa Fernanda W

Rosy McMichael

Issa Vegas

Guaynaa

Marshmellomusic

Sebastián Yatra

Lele Pons

Mon Laferte

Así como extranjeros, también hay famosos actores y conductores del gremio artístico mexicano que la siguen, como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Yanet García, Bárbara de Regil y hasta Consuelo Duval.

Celebridades nacionales que siguen a Kim Loaiza

Yanet García

Bárbara de Regil

Consuelo Duval

Musa Mistral

Poncho de Nigris

Andrea Legarreta

Manelyk

Galilea Montijo

Thalía

Además, influencers y youtubers mexicanos que tienen más experiencia y años en Youtube han decidido observar los post de Kim. Algunos fueron de los primeros en iniciar como youtubers, tal es el caso de Werevertumorro.

Youtubers e influencer que siguen a Kim Loaiza

Daniela Alfaro

Karol Sevilla

Ydelays

Ingrid Brans

Juan Bertheau

Gisselle Kuri

Juca

Lenguas de Gato

Dhasia Wezka

Werevertumorro

Mr. Pig

Rix

Juanpa Zurita

Queen Buenrrostro

Miranda Ibañez

Karol Sevilla

¿Te imaginabas que todas estas personas estuvieran al pendiente del instagram de Kimberly Loaiza?, sin duda alguna su fama ha escalado increíblemente y pronto serán más las linduritas VIP que la conozcan.

Kimberly Loaiza se recupera tras dar a luz

Kimberly Loaiza se ha tenido que mantener un poco alejada de las redes sociales. Sin embargo, hace unos días retomó su cuenta de Instagram y mediante sus historias, la influencer compartió que ya se está recuperando.

La cantante de “Apaga la Luz” comentó que ya puede caminar mejor y está disfrutando de la llegada de su esperado segundo hijo. Mencionó también que extrañaba mucho a sus fieles fans de Instagram.

"Linduras, he estado un poco desaparecida, yo creo que ustedes ya saben por qué, ya saben el motivo, obviamente. Hoy, es el día en el que mejor me he sentido, ya puedo caminar mejor", dijo.

De igual manera, la madre de Kima Sofía Pantoja, dijo sentirse muy agradecida por todo el cariño que ha recibido por parte de sus miles de fans de diversos países.

Kima, hija de Kimberly Loaiza ¿ya habla?

Durante casi dos años hemos sido testigos del crecimiento de la pequeña Kima Sofía Pantoja Loaiza quien suele conmover a los fans de sus padres, Kimberly Loaiza y JD Pantoja.

Esta dulce pequeñita hace muchas ocurrencias de bebé que encantan y derriten a cualquiera pero recientemente Kim presumió las primeras palabras de esta hermosa muñequita que heredó la belleza de su madre.

Las primeras palabras de Kima fueron “papi”, “papá”, “ma” y sorprendió a todos cuando se le escuchó también decir “sorpresa” en uno de los videos de Kimberly Loaiza. ¡Nadie se lo esperaba!.

Esta bebé ya ha conseguido ser una de las niñas más famosas de México gracias a que sus padres son los influencers del momento y quienes también han emprendido su camino en la música.

Kimberly Loaiza presume adorable momento de su bebé junto a JD Pantoja

Los fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja están muy ansiosos por conocer el rostro de su segundo hijo pero hasta el momento ni uno de los dos lo ha compartido en redes sociales.

Sin embargo, recientemente Kim Loaiza subió a Instagram una fotografía de JD Pantoja abrazando al pequeño Juanito Junior mientras esperaban en el hospital a que Kimberly se recuperara del parto

Los usuarios de redes sociales quedaron conmovidos ante la hermosa fotografía, la cual se comenzó a viralizar ya que hasta el momento no hay fotografías del hermanito de Kima Sofía.

¿Qué opinas de Kimberly Loaiza y JD Pantoja? crees que son la mejor pareja de todo internet o ¿quién es tu favorita?

