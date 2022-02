¿Qué canciones interpretó Shakira en el medio tiempo del Super Bowl 2020?

Shakira y Jennifer Lopez aparecieron en el Super Bowl de 2020 y se hicieron cargo del espectáculo de medio tiempo con movimientos de baile icónicos y presentaciones en vivo de canciones como "Hips Don't Lie" y "Let's Get Loud". Esto es lo que sabemos sobre la lista de canciones del espectáculo de medio tiempo de 2020.

Shakira y JLo actuaron en el medio tiempo del Super Bowl 2020

El Super Bowl 2020, que tuvo lugar en Miami, contó con Shakira y López como los principales artistas del espectáculo de medio tiempo. Se les unió en varias canciones el artista de “Mi Gente” J Balvin.

Esta actuación fue la primera vez que Shakira subió al escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Fue aún más histórico porque fue la primera vez que todos los artistas eran de ascendencia latina.

“Este show va a tener repercusiones muy importantes”, dijo Shakira durante una entrevista para NFL en Español vía Billboard. “Somos una mezcla de culturas y conservamos tantos rasgos culturales idiosincrásicos que nos hacen únicos. Nuestra música es un reflejo de eso”.

Por supuesto, Shakira cantó temas tan conocidos como “On the Floor”. Destacó su herencia libanesa con sus icónicos movimientos de danza del vientre y el "zaghrouta", apodado con cariño el "meme de la lengua" por Internet, una expresión vocal árabe tradicional que se usa para celebrar.

Shakira interpretó 'She Wolf', 'On the Floor' y 'Hips Don't Lie'

Shakira inició su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 con una interpretación en vivo de "She Wolf", una canción de su álbum de 2009 del mismo título. Eso llevó a "Empire", interpretada por Shakira, seguida de "Kashmir" de Led Zeppelin como canción de transición a "Whenever, Wherever" de Shakira.

Una canción inicialmente popularizada por Cardi B, Shakira interpretó "I Like It" con Bad Bunny, que condujo a "Chantaje". Su versión de "Hips Don't Lie" eventualmente se volvió viral en la plataforma de redes sociales TikTok, con algunos fanáticos emulando sus movimientos de baile (menos la inmersión en el escenario entre una multitud que la adoraba, por supuesto).

Después de que Shakira interpretara varias canciones como solista, López subió al escenario e interpretó éxitos como "Jenny From the Block", "Let's Get Loud" y "On the Floor". (Shakira incluso se unió a "Let's Get Loud" en la batería).

Ambos artistas incluso aparecieron en la canción “Waka Waka (This Time for Africa)”, lanzada originalmente como una canción de Shakira. Terminaron la noche con un baile de “Aguanile”, grabado inicialmente por Héctor Lavoe y Willie Colón.

¿Qué canciones interpretó Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl 2020?

López comenzó su actuación en el espectáculo de medio tiempo con "Jenny From the Block", haciendo la transición a la canción original "Ain't It Funny". Para "On the Floor", López mostró sus habilidades de pole dance, como se ve en Hustlers.

Como informamos en La Verdad Noticias, López también interpretó “Mi Gente” junto a J Balvin, originalmente cantada por Beyoncé. Para "Let's Get Loud", la artista actuó junto a su hija, Emme Maribel Muñiz, haciendo la transición a "Born in the USA". La música de Shakira está disponible en la mayoría de las principales plataformas de transmisión.

