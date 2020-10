¿Qué canciones de Taylor Swift son sobre Jake Gyllenhaal en su álbum 'Red'?

Taylor Swift escribió su álbum 'Red' en 2012 después de una relación de tres meses con Jake Gyllenhaal, cuando ella solo tenía 21 años y él 30. Y en un nuevo podcast con Rolling Stone, Taylor se ha abierto sobre el álbum, después de que la publicación lo calificara como 'uno de los mejores álbumes'.

En un avance del podcast, Taylor dijo: “Miro hacia atrás como mi único álbum de ruptura. Todos los demás álbumes tienen destellos de cosas diferentes, este fue un álbum que escribí específicamente sobre un desamor puro, absoluto, hasta el corazón".

Varios temas de ‘Red’ fueron inspirados en Jake Gyllenhaal

Taylor es conocida por documentar su vida amorosa a través de la música, su EP de 2017 'Reputation' está lleno de referencias al comienzo de su relación con Joe Alwyn. Pero, ¿qué canciones escribió Taylor sobre su ex novio Jake y cuándo se separaron? Vamos a ver…

¿Qué canciones de Taylor Swift tratan sobre Jake Gyllenhaal?

El álbum de Taylor Swift 'Red' llegó más de un año después de su separación con Jake y los fanáticos están bastante seguros de que canalizó su dolor en 'Red'. Las canciones de 'Red' incluyen 'All Too Well', 'I Knew You Were Trouble', 'Treachorous' y 'We Are Never Ever Getting Back Together'.

Una de las letras de 'All Too Well', que es un gran indicio de su relación con Jake, es: Dejé mi bufanda allí en la casa de tu hermana / Y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora. Durante su relación, Taylor fue fotografiada con una bufanda a rayas mientras caminaban del brazo, riendo juntos.

Y en 'State of Grace' ella canta sobre “signos de fuego gemelos y cuatro ojos azules”, lo que claramente indica a Jake, ya que ambos tienen ojos azules y cumpleaños a mediados de diciembre.

Si eres fan de Taylor (como el equipo de La Verdad Noticias) sabrás que ha descrito la canción principal ‘Red’ como la ‘más difícil de escribir’. En una entrevista con Good Morning America Swift reveló que ‘Red’ originalmente tenía 10 minutos de duración, claramente ella tenía mucho que decir.

Ella también escribió 'The Moment I Knew' después de pasar su cumpleaños número 21 llorando cuando Jake no se presentó. La letra incluye: Y fue como en cámara lenta / De pie allí con mi vestido de fiesta / Con lápiz labial rojo / Sin nadie a quien impresionar.

¿Cuándo salió Taylor Swift con Jake Gyllenhaal?

Taylor y Jake comenzaron a salir en octubre de 2010, pero se separaron al comienzo del Año Nuevo. En ese tiempo, fueron fotografiados en numerosas ocasiones y Jake incluso llevó a Taylor al Reino Unido mientras promocionaba su película Love and Other Drugs.

Y en Acción de Gracias, Taylor se unió a los Gyllenhaals en la casa de la hermana de Jake, Maggie, quien luego describió pasar las vacaciones con la estrella del pop como "genial". Según los informes en ese momento, Jake fue quien canceló el romance porque "no lo sentía".