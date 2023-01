¿Qué canción le dedicó Miley Cyrus a Liam?

Miley Cyrus y Liam Hemsworth, se convirtieron en una de las parejas más adorables, pero su amor no duró por mucho tiempo. Él se dedicó a sus proyectos, mientras que la cantante a su música, por lo que varios se preguntan cuál es la canción que le dedicó a su exesposo.

Tras el divorcio, la cantante lanzó algunas canciones, incluso en alguna ocasión la famosa dijo que "WTF Do I Know" era dedicada a su ex, aunque no ha sido la única, pues lanzó el tema "Wrecking Ball" y "Adore You", pero antes de la boda con Liam, la artista lanzó la canción "Malibu".

Otros sospechan que la canción "Midnight Sky" y su cover de "Heart Of Glass" fue cantada para su exesposo. Recientemente, la cantante lanzó una canción que lleva por nombre "Flowers"; usuarios comentan que es una indirecta para su exmarido.

¿Por qué se separaron Miley y Liam?

A pesar de que los actores hacían una linda pareja, su amor no duró lo suficiente. En su momento dieron a conocer que Liam solicitó el divorcio por diferencias irreconocibles luego de la separación en el 2019; para ambos fue una ruptura muy difícil. Por otro lado, especularon de una posible infidelidad.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Liam y Cyrus se casaron en diciembre de 2018, su boda fue muy sencilla y estuvieron rodeados de su familia más cercana, pero se divorciaron en enero de 2020.

Te puede interesar: Miley Cyrus presenta a su nuevo novio y es un famoso baterista

¿Cuándo sale el nuevo disco de Miley Cyrus?

Los fans se han preguntado cuándo llegará el octavo disco de Miley Cyrus, y han revelado que el nuevo álbum, que lleva por nombre "Endless Summer Vacation", saldrá el 10 de marzo del 2023, así lo reveló en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram