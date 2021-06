¿Qué ayudó a Miley Cyrus a disfrutar la vida y experimentar cosas nuevas?

La estrella del pop Miley Cyrus dijo que el año pasado, el 2020, la ayudó a disfrutar más la vida al encontrar placer en las "cosas pequeñas" que antes había dado por sentado.

Si bien el 2020 fue un año complicado para muchos debido a la pandemia de COVID-19, lo cierto es que a la cantante le sirvió para aprender a no dar nada por sentado, pues durante este tiempo todos pudimos observar lo frágil que es la vida y cómo todo nuestro mundo puede cambiar en instantes.

Fue así como la ex estrella de Disney que dio vida a Hanna Montana reflexionó y habló del tiempo que ha pasado con su familia en las últimas semanas, después de estar separados de ellos y no poder verlos seguido por la pandemia. Así mismo Miley Cyrus aseguró que le gusta experimentar cosas nuevas y animó a las personas a hacer lo mismo.

Miley Cyrus aprendió a disfrutar de las "pequeñas cosas"

La cantante estadounidense Miley Cyrus, de 28 años, dijo que ahora disfruta de las “pequeñas cosas de la vida” y está feliz por tener la oportunidad de sentarse con su familia y hacer cosas que se perdió durante la pandemia de coronavirus.

Ella dijo: “El año pasado me introdujo a algunos placeres nuevos porque realmente comencé a disfrutar de las cosas más pequeñas, las pequeñas cosas que habría dado por sentado antes de un año que ninguno de nosotros podría haber esperado, habiendo encierros, con distanciamiento social o aislamiento”.

“Olvidé el honor que es sentarme con mi familia y cenar con ellos. Cuando mi papá quiso dar las gracias, todos no tomados de la mano y sin pensarlo dos veces. Eso es algo que antes hubiera puesto los ojos en blanco y hubiera sido, ‘¿tenemos que hacer esto? ¿No podemos sentarnos y comer?’”

“No pude tener esto durante un año y lo extrañaba mucho. O ir a cenar con amigos y poder 'animarnos' sin miedo. Todas estas pequeñas cosas."

A Miley Cyrus le gusta experimentar cosas nuevas

Reflexionando sobre los consejos que daría a aquellos que se resisten a probar cosas nuevas, la cantante de Wrecking Ball dijo que la gente debería estar dispuesta a tener nuevas experiencias y hacer cosas que los "asusten".

Ella explicó: “Por lo general, siempre me digo a mí misma que lo peor que podría pasar es ‘simplemente lo peor que podría pasar’ y realmente no hay nada que sea tan perjudicial al probar algo nuevo, al experimentar, al probar una nueva apariencia. Muchas veces me expreso a través de mi cabello, así que sí, es como cortarte el cabello y probar un nuevo look, siempre puedes volver a dejarlo crecer, siempre puedes devolver los zapatos, pero pruébalos”.

“Me gusta mostrarme externamente y muchas veces eso es algo drástico. Creo que es importante hacer cosas que nunca antes has hecho, cosas que te asustan, y también entrar en situaciones de las que no sabes mucho, para que realmente puedas aprender".

La cantante dijo que ha intentado ser experimental en su carrera musical, y agregó: "Entonces, si eso es honrar la música country, que obviamente es una gran parte de mi infancia y crecimiento, pero luego hacer música pop que también adoro, y celebrar el rock"

Miley Cyrus añadió que "nadie sabe realmente lo que se siente bien excepto tú". Aseguró que el éxito se mide de diferentes formas y animó al público a atreverse e intentar nuevas cosas, aunque les asuste. "Creo que la realización, la dignidad, el respeto y el honor por lo que estás haciendo, para mí, eso equivale al éxito" indicó.

