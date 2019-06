¡Que atrevidos! Thalía y su esposo comparten ÍNTIMOS mensajes en Instagram

La cantante mexicana Thalía y su esposo el empresario Tommy Mottola, causaron furor en redes sociales y decidieron compartir el gran amor que sienten a través de atrevidos mensajes en Instagram.

La famosa pareja que ha estado felizmente casada por casi 20 años, a pesar de los fuertes rumores de un posible divorcio, tal parece que ambos disfrutan de su matrimonio, pues así lo ha demostrado en diversas ocasiones la cantante Thalía y su esposo.

Thalía decidió contestar de una forma muy atrevido a su esposo, debido a que el productor musical a través de su Instagram compartió una foto de su bella esposa mientras lucía muy rockera y de fondo estaba una motocicleta.

El esposo de Thalía está muy enamorado de la famosa cantante, quien impacto a sus fans con su físico al lucir una coqueta lencería.

La atrevida fotografía de Thalía logró llamar la atención de más de 28 mil usuarios, quienes admiran la belleza de la artista mexicana.

En la instantánea el esposo de Thalía escribió: "Esta noche me quedo en casa, hombre con suerte"; de inmediato la intérprete de "No me acuerdo" le respondió con un candente mensaje: "Prepárate baby, Ajuuuua".

Los fans de Thalía de inmediato empezaron a comentar sobre los mensajes atrevidos que se empezaron a enviar ella y su esposo.

"Nos salieron juguetones estos muchachos".

"Muy hermosa, felicidades Tommy Mottola".

"En estos momentos quiero ser tú, Tommy".