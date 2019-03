¡Que atrevidas! Geraldine Bazán y Grettell Valdez revelan íntimos secretos

La actriz Geraldine Bazán luego de la relación tan polémica que tuvo con Gabriel Soto debido a la infidelidad del galán de las telenovelas, ahora la artista ha dejado la traición de su ex marido con Irina Baeva y ha decidido continuar con su vida.

Grettell Valdez a través del canal de YouTube tuvo como invitada a Geraldine Bazán, ambas actrices empezaron a contestar algunas preguntas de su vida privada.

Una de las preguntas que le realizaron a las actrices es que si alguna vez han sufrido de violencia doméstica.

"Violencia es insultos, violencia es todo, verbal, psicológica y física. Lamentablemente si, y en mi experiencia si quiero decirles no lo permitan nunca, yo obviamente no le permití y por eso me aleje de esa persona, al principio no te das cuenta, empiezas una relación feliz de vida y no re repente empiezas a haber indicios de agresividad". Mencionó Grettell Valdez.