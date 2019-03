¡Que atrevida! Paulina Goto muestra las chichis con tremendo escote (FOTO)

La artista mexicana Paulina Goto encendió las redes sociales tras la reciente publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram al presumir su belleza con una sexy prenda.

La intérprete de "Tú sigue" se mostró como nunca antes, pues en la fotografía lució tremendo escote que dejó al descubierto sus chichis.

La cantante y compositora mexicana Paulina Goto de 27 años, ha regresado a la música y su más reciente tema lleva por nombre "#Quién?", en la plataforma de YouTube ha obtenido más de un millón de visualizaciones. La nueva canción de Paulina Goto ha causado revuelo en las redes sociales, pues sus fans han comentado que la letra está dirigida a su ex pareja Horacio Pancheri.

"La escucho, la escucho, la escucho. Y no la dejo de escuchar", "Siento que esta canción va dedicado a Horacio Pancheri", "como hace esta mujer para sacar tanta buena creatividad no solo para sus letras si no en general para sus producciones musicales". Fueron los comentarios de sus fans.