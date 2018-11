¡Que atrevida! Natalia Téllez revela un escandaloso detalle de su vida sexual (VIDEO)

Natalia Téllez se ha convertido rápidamente en una de las conductoras más queridas de la televisión, pues además de su belleza, se ha ganado la preferencia del público desde si ingresó como conductora al programa Hoy.

Recientemente la famosa conductora visitó el programa Netas Divinas, donde dejó atónitos a los espectadores con una escandalosa confesión de su intimidad.

“Me da miedo que me salga un loco y me asesinen en mi casa, pero moralmente no le veo nada de malo”

Durante la emisión del programa, la comediante Consuelo Duval le hizo una serie de preguntas, hasta que una llegó al tema sexual, al cual Natalia Téllez respondió sin dificultad alguna.

La pregunta en cuestión fue si está de acuerdo en tener relaciones sexuales en una primera cita, a lo que la conductora respondió, después de pensarlo un poco qué: “Me da miedo que me salga un loco y me asesinen en mi casa, pero moralmente no le veo nada de malo”

Ante tal declaración el resto de sus compañeras, como Jacqueline Bracamontes y Paola Rojas le dijeron que a ellas también les daría miedo, y le aconsejaron que se cuide y se fije de con quien sale, porque no pueden tener más bajas.

Aquí te dejamos el video de la explicita declaración: