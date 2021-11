¿Qué arruinó el matrimonio de Lucero y Mijares?

En las décadas de los 80 y 90´s causo un gran revuelo en los medios de comunicación la bella pareja que crearon Manuel Mijares y Lucero ya que ambos estaban en la cima de sus carreras cuándo decidieron casarse.

La realidad es que la pareja luego de formalizar su relación paso por una enorme serie de altibajos, incluso se llegó a especular que estaban juntos por truco publiitario, fue con el pasar del tiempo que demostraron que no eran reales los rumores, sin embargo después de 14 años de matrimonio y procear dos hijos decidieron divorciarse.

Mucho se ha especulado en torno a su separación, sobre todo el rumor más fuerte es el de una infidelidad por parte de uno de ellos pero aquí en La Verdad Noticias te vamos a explicar de que se trató, que por cierto esto cobra mucho peso debido a que en últimas fechas ambos son jueces de un reality show y se llegó a especular que podrían regresar.

Las causas de la separación de Lucero y Mijares

Una de las versiones que se podría decir que es la oficial, es la que dio Mijares en entrevista con Yordi Rosado, en ella comentó que los primeros años incluyendo el noviazgo fueron muy buenos de amor y respeto pero los compromisos de trabajo de ambos complicaron mucho la convivencia entre ambos y fue lo que los orilló a terminar con el matrimonio.

Además, insistió en que la separación la llevaron a cabo con mucho respeto y sobre todo para no afectar a sus hijos que en ese entonces eran muy pequeños para entender que "mami y papi" ya no estarían juntos, por lo que explicó que Mijares se mudó a un estudio a pocos metros de donde estaban para que los niños pudieran ir y venir sin problema y no se percatarán del cambio.

"Primero decidimos separarnos en cuartos y ya ... posteriormente me cambie a un estudio en donde los niños tomaban un elevador y estaban conmigo, incluso iban en pijama, pero nunca nos vieron pelear, siempre fue de mucho respeto".

¿Infidelidad entre Lucero y Mijares?

Las declaraciones de Mijares siempre han sido de un caballero al no hablar de cosas negativas de su ex pareja pero poco tiempo antes de que se diera a conocer de manera oficial la ruptura del matrimonio mucho se rumoraba de una infidelidad de parte de la interprete de "electricidad", hasta que precisamente surgió una fotografía de ella con el empresario Michel Kuri.

Después del escándalo que provocó la fotografía fue emitido un comunicado de la pareja aclarando que ya eran muchos meses atrás que estaban separados de manera oficial, pero la misma madre de Lucero ofreció una polémica entrevista a Tv y Notas en donde expresó "Seguro que sí lo engañó, a lo mejor no quería estar con Manuel y muy abusada se buscó uno con mucha lana".

