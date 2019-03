¡Que apasionados! Yanet García celebra el cumpleaños de su novio dándole un beso

La sensual y ardiente presentadora de televisión Yanet García alborotó a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía presumiendo de manera oficial su romance con el ex jugador de fútbol americano Lewis Howes.

Yanet García tal parece que ha vuelto a enamorarse de un apuesto galán, quien recientemente cumplió 36 años, mientras que la sexy "Chica del clima" tiene 28 años de edad, ambos decidieron presumir su amor a través de sus historias de Instagram.

Yanet García disfrutó de la compañía de su apuesto novio, pues la presentadora de la pantalla chica se fue el fin de semana a Los Ángeles, Baja California para reencontrarse con Lewis Howes.

La presentadora del programa matutino "Hoy" decidió consentir a su novio organizándole una sorpresa, pues llenó su habitación con globos y los números de los años que cumplió el famoso estadounidense Lewis Howes.

En la instantánea se aprecia a Yanet García muy feliz y enamorada de Lewis Howes, el famoso dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram y agradeció el detalle que tuvo la sexy "Chica del clima" en su cumpleaños.

"Agradecido por una sorpresa increíble está mañana y por todo el amor que he recibido. Mi padre me enseñó a no poner énfasis en mi edad ya que no quería lo viejo o joven que era para dictar mi creencia en mis sueños. Agradecido por todos ustedes y mi misión es seguir impactar el mundo con mi trabajo y mi vida... Gracias y #TeAmo". Escribió el novio de Yanet García.