“Que aguanten el golpe, los hombres”, Helena Rojo

Helena Rojo estará próximamente en la ciudad, es por eso que La Verdad la contactó para poder así platicar al respecto, la primera actriz se encuentra en estos momentos en una gira nacional con la presentación de la obra de teatro ‘Dios mío hazme viuda’ que se presentará el día de hoy en el Teatro de Cancún.

La actriz Helena Rojo interpretará el personaje más “clásico” en la obra, nos habló de su trabajo y de lo agradecida que está con su público, “tenemos un equipo fantástico lo cual no tenemos ni una la misma edad hemos tenido una linda respuesta del público, estamos llevando un espectáculo para que se la pase bien y se ría, esa es la retribución más grande que se puede tener del público”.

Helena Rojo en Dios mío hazme viuda

La reconocida actriz Helena Rojo interpreta a una esposa de costumbres clásicas, una mujer criada en familia y con fuertes creencias religiosas.

“Mi personaje es la más… adulta de todas, considero que es un dinosaurio en extinción por su forma de pensar, yo creo que todavía existen en el país mujeres así, en las grandes capitales ya no, ella es ajustada a la religión y costumbres de la familia, esto la hace un poco rígida que a medida que transcurre la historia de las otras mujeres se suelta un poquito, todos podemos cambiar”, dijo Helena Rojo.

Al preguntarle si se identifica con el personaje aseguró que no, que incluso se identificaba con el personaje de una de sus compañeras.

“Para nada no, no, no, no, para nada, hay un personaje que hace María Sorté, el personaje que hace María, esa soy yo, esa es mi generación la punta de lanza de los cambios, pero bueno así está escrita la obra, y me toco ser la rígida”, sonrió Helena Rojo.

Helena Rojo en Dios mío hazme viuda

“Yo los invito de corazón que vayan a pasar un buen rato con respecto a las mujeres, si van entre amigas se la van a pasar increíble y si van a llevar al marido, que aguanten el golpe”, dijo sonriente la primera actriz Helena Rojo.