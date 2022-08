¿Qué acuerdos tuvieron Ingrid Coronado y Fernando del Solar al divorciarse?

Fue un duro golpe para todos el fallecimiendo de Fernando del Solar quien fuera el esposo de Ingrid Coronado con quien tuvo dos hijos, sin embargo, se habrían divorciado. Pero a pesar de estar separados, ha surgido una serie de polémicas debido a la relación complicada que mantenían.

Asimismo, como te hemos contado en varias ocasiones en La Verdad Notcias, Ingrid Coranado ha tenido varios encuentros con la ahora viuda de su ex esposo, Ana Ferro, con quien aparentemente está teniendo una disputa por la herencia del fallecido presentador.

Ahora, se ha revelado que acuerdos habían establecido Ingrid y Fernando al divorciarse, ya que al parecer, algunos no se habían resuelto y ahora quedaron inconclusos. Al parecer, los problemas entre la ex pareja comenzaron por la manutención de los hijos que tenían en común.

¿Cuál era el problema entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Fernando del Solar e Ingrid Coronado tuvieron dos hijos.

Los problemas entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar comenzaron cuando él se enfermó, pues fue la causa de su divorcio. Después, aumentaron cuando no se cumplió el acuerdo de manutención y él demandó a su ex esposa para pedirle apoyo debido a su enfermedad.

Sin embargo, su demanda no procedió porque el presentador estaba incumpliendo sus responsabilidades establecidas por la autoridad, que consistián en que se hiciera cargo de los gastos educativos de los dos hijos, cosa que no podía seguir cumpliendo. Sin embargo, Ingrid Coronado no lo desamparo y le proporcionó vivienda hasta que falleció.

Esto está generando un grave conflicto por la herencia de Fernando del Solar que le corresponde a sus hijos, ya que debió un año de manutención que la actriz y presentadora cubrió. Incluso tiene los documentos que lo demuestran.

¿Cuántos años tiene Ingrid Coronado?

Ingrid Coronado tiene 48 años.

La famosa Ingrid Coronado, que ha sido culpada de dejar a Fernando del Solar y también acaban de acusarla de que está demandando a Ana Ferro por dinero, actualmente tiene 48 años y nació el 12 de julio de 1974.

