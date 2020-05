¡Qué Oso! Confunden a J Balvin con Maluma y esta fue su reacción

J Balvin ha compartido un pequeño vídeo en su cuenta de Instagram donde expone el vergonzoso momento que vivió junto a una persona, quien lo confundió con su colega Maluma pero lo que llamó la atención de las redes sociales fue la divertida reacción que tuvo el famoso reggaetonero.

Usuarios de las redes sociales no han podido evitar reír ante el tremendo oso que vivió J Balvin cuando este decidió donarle un poco de dinero a una persona que se encontraba cerca de él cuando viajaba en su camioneta, quien muy emocionado le agradeció el gesto pero sin querer lo confundió con Maluma.

El intérprete de “Mi Gente” no dudó en aclararle que él no era Maluma, por lo que la persona se disculpó pero también se pudo notar la emoción que sentía al conocer en persona al reggaetonero mientras que este no podía parar de reir al igual que su compañero, quien decidió grabar este bochornoso momento.

J Balvin vive vergonzoso momento junto a fan

“Si me confundió con Maluma significa que soy muy lindo ¡Mi gente!”, escribió J Balvin en Instagram.

La publicación ha logrado superar los 2 millones de likes en Instagram y en la sección de comentarios es posible leer varios mensajes que sus fanáticos le han escrito, en donde aseguran que la reacción que tuvo ante ese bochornoso momento fue muy divertida e incluso el mismo Maluma se pronunció al respecto.

Esto comprueba una vez más que entre J Balvin y el “Pretty Boy, Dirty Boy” no existe ninguna rivalidad, aunque este rumor ha sido desmentido desde hace ya varios años cuando ambos reggaetoneros lanzaron el video musical del tema “Que Pena”.

Fotografías: Instagram