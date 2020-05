¡¿Qué?! Gomita confiesa la verdadera razón de su soltería

Gomita vuelve a estar en medio de los escándalos de la farándula al revelar algunos de los detalles más impactantes de su vida amorosa, donde la payasita confesó la verdadera razón por la cual aún continúa soltera.

Mediante una entrevista para TV Notas, Araceli Ordaz habló sobre algunos detalles de su vida privada, entre ellos cómo está pasando la cuarentena junto a sus padres, y lo que causó más escándalo, el por qué continúa soltera.

De esta manera Gomita mencionó que el tiempo en casa la ha ayudado a ser más ahorrativa, pues la experiencia de compra no es la misma, puesto que las prendas que pudiera obtener no podría presumirlas más que en la sala de su casa.

Gomita revela por qué continúa soltera

Asimismo la payasita confesó que una de las cosas que más ha sufrido durante la contingencia es no tener novio, revelando que estuvo a punto de casarse cuando apenas tenía 21 años, un evento que no pudo concretarse porque ella misma no quiso.

“Si he tenido novios… pero ando exigente y si no me van a dar más de lo que tengo o más de lo que yo me doy, mejor a los tres días los mando a la goma, y no conmigo, que soy Gomita”, mencionó entre bromas la conductora.

Gomita regresa a la pantalla chica

Recordemos que hace unos días, Gomita anunció su regreso a la pantalla chica, un tema que también habló durante esta entrevista, señalando que disfruta más trabajar desde casa que depender de los horarios y formas de un foro de televisión.

Araceli Ordaz mencionó que este programa que hace con su personaje “Gomichacha” junto a otros cómicos mexicanos como “El Costeño”, “El Indio Brayan” y “La Chupitos”, trata de una mujer de servicio doméstico que les enseña a sus ‘patrones’ a cómo realizar las tareas del hogar mediante una videollamada.

Cabe mencionar que este regreso a la pantalla chica de Gomita le costó varias críticas por parte de miles de usuarios que la compararon con la vedette Lyn May, señalando que la payasita ya había superado el límite de cirugías plásticas en el rostro.