Qatar 2022: Usuarios destrozan canción oficial del Mundial de Maluma y Nicki Minaj

El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ha tenido unos días complicados previo a su inicio el próximo domingo 20 de noviembre, cuando por fin se dispute el partido inaugural, y es que el país se encuentra en una polémica debido a la situación de represión con las mujeres y la comunidad LGBT+, lo que también ha trascendido al ámbito artístico.

Y es que en mundiales previos la canción del mundial se había promocionado con meses de antelación para generar un hype el día de la inauguración, sin embargo este año no ha sido así, y la organización ha decidido estrenar la nueva canción a dos días de la inauguración del mundial.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, pese a que se rumoreaba que participarán Shakira o Dua Lipa, ninguna de las dos estará en la ceremonia de apertura e incluso Dua manifestó su postura con la organización asegurando que siempre vela por los derechos humanos, además de admitir que nunca recibió ninguna propuesta para participar, mientras que otros artistas como Rod Stewart también condenó lo que acontece en el país y confesó que rechazó una millonaria oferta para participar en el mundial.

Fans repudian canción del mundial

En medio de toda esta polémica, Maluma anunció que sería el encargado de encabezar el Fan Fest junto a Nicki Minaj y la cantante libanesa Myriam Fares, la canción se estrenó este 18 de noviembre y enseguida se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pero por las razones equivocadas.

Titulada Tukoh Taka y con versos en árabe, español e inglés la nueva canción se ha convertido en la primera que, de manera oficial, tiene estos idiomas y será promocionada así en todo el mundo.

La canción intenta de reflejar la unión entre los aficionados del mundo y de mostar como se celebra el evento futbolístico más importante del planeta.

Sin embargo a los internautas parece no haberles gustado la canción pues además de las críticas hacia el cantante por presentarse en un país donde no se respetan los derechos humanos, la canción ha resultado no ser del agrado de la mayoría.

Algunos aseguran que no se escucha como una canción del mundial, mientras que otros afirman que no refleja el júbilo y la alegría de una competencia como esta, por lo que ha sido severamente criticada e inclusive hay quienes se atreven a afirmar que es “La peor canción del mundial desde 1930 (año en el que se inició a disputar la Copa Mundial).

¿Qué artistas estarán en la inauguración de Qatar 2022?

El mundial de Qatar 2022 comienza este domingo 20 de noviembre

Se estima que la inauguración dure una hora y será este domingo 20 de noviembre en punto de las 12:00 pm (hora de México) cuando varios artistas internacionales den la bienvenida al evento deportivo del que todos estarán hablando durante un mes.

Los artistas confirmados para este evento son los siguientes:

J Balvin

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

El evento podrá ser visto en México por los canales de Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

