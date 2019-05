¡QUÉ RISA! Falso cartel del Corona Capital 2019 desata GRACIOSOS memes (FOTOS)

El Corona Capital es uno de los festivales de música más esperados del año en México y aunque la fecha de la edición 2019 está cada vez está más cerca, aun no se ha revelado su cartel oficial de artistas invitados.

Ante la desesperación de los fans de este magno concierto, por saber qué bandas y cantantes se presentaran este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez, muchos editaron imágenes de propuestas de carteles para este año y las lanzaron a las redes sociales.

Dichas propuestas alteraron la desesperación de los fans y entraron en confusión al virilizarse estos falsos carteles, pues muchos llegaron a creer que era la lista oficial de invitados.

⚡️ No, todavía no hay cartel oficial para el #CoronaCapital19, pero la emoción por verlo en muchos fans es real. ����https://t.co/DvcDCerk4Z — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 27 de mayo de 2019

Bandas como The Strokes, The Cure, Blink-182, Twenty One Pilots, The Smashing Punpkins, son algunos de los más solicitados por los fans del festival, que hasta el momento no ha liberado nada oficial.

Lo más de divertido de todo es que rápidamente el Corona Capital 2019 se volvió tendencia en redes sociales y de ahí se desprendieron graciosos memes sobre la confusión en la que muchos cayeron el día de hoy.

Imaginábamos The Cure por supuesto, Lizzo será un placer verla y Kero Kero Bonito también nos emociona, ya llegó el cartel de #CoronaCapital19 pic.twitter.com/ZPBI4WmJLP — �������������� 9 (@Planeta9radio) 27 de mayo de 2019

OTROS MEMES PARA REIRSE

#ÚLTIMAHORA Comienzan movilizaciones hacia el Zócalo debido al engaño que sufrimos por la falsa revelación del cartel del #CoronaCapital19 pic.twitter.com/SdevJCxai6 — Ger Figueroa (@Ger_PF) 27 de mayo de 2019

Informe de ventas y F5

Correos de pendientes y después F5

Regreso del baño y F5

Ya calenté mi topper y F5



Así mi lunes Godin esperando el cartel del #CoronaCapital19 pic.twitter.com/UVt5l0pTvh — Jc (@juliuschl) 27 de mayo de 2019