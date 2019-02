¡QUE OSO! Descubren que Enrique Peña Nieto usa zapatos de tacón

Un secreto más, de los muchos que seguirán saliendo a la luz sobre Enrique Peña Nieto se hizo de conocimiento publico, pues resulta que el ex presidente se siente bastante inseguro con su corta estatura, por lo que secretamente utiliza ¡tacones!.

Y sobre todo ahora, con tal de no quedar opacado por la altura de su nueva conquista, el ex presidente no se desprende de sus zapatos con tacón estilo cubano que aportan 10 centímetros extras a la estatura de quien los usa.

Cabe recalcar que la modelo Tania Ruiz Eichelmann, quien se presume es el romance en turno de Peña Nieto, mide poco más de 1.75 metros, mientras Enrique no rebasa el metro con 72 centímetros.

EL PROBLEMA DE ESTATURA DE EPN

No es la primera vez que la estatura mediana del ex mandatario ha llamado la atención, ya que durante sus encuentros con presidentes de otros países siempre lucía muy chaparrito.

No obstante, Enrique Peña Nieto no es tan bajito; como te comentábamos mide 1.72 metros, pero en eventos extranjeros la diferencia de altura se acentúa por el tamaño de los demás; por ejemplo, Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos mide 1.85 metros, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, 1.88 metros.

