¡QUÉ CURVAS! Kim Kardashian SEDUCE a sus seguidores desde su bañera (FOTO).

La socialité Kim Kardashian sin lugar a dudas es de las mujeres que todo lo que toca es oro, además de tener poco más de 141 millones de seguidores en su cuenta de Instagram; red social que cada que comparte alguna imagen de ella o de su familia suelen superar las mil reacciones y en esta ocasión lo hizo de nuevo con una fotografía que en menos de 24 horas en la web superó sin ningún problema las más de mil reacciones.

Kim Kardashian seduce en Instagram en una tina.

La imagen que la escultura Kim Kardashian compartió en su cuenta de Instagram se le puede apreciar en una tina rustica, en ella se le puede ver posando con su escultural silueta en un conjunto de ropa interior en un tono similar al del color de su piel.

Kim Kardashian posa en Instagram en una tina

De manera reciente se le pudo ver a Kim Kardashian deslumbrando con su belleza en las grabaciones del programa de televisión “Keepin Up with The Kardashian”, en donde se le pudo ver con un atuendo entallado en color negro; resaltando su torneado y exuberante cuerpo.

Kim Kardashian deslumbró con su belleza en grabaciones de "Keeping Up with The Kardashians".

Kim se ha destacado por siempre compartir un poco de sus cosas a sus seguidores en redes sociales, quienes siempre reaccionan de manera instantánea y colocan a la socialité como una de las estrellas que más interacciones generan con sus followers.

La escultural empresaria se ha caracterizado junto a sus hermanas a que la gente forme parte de su vida cotidiana a través de los programas de televisión que protagonizan, ahora haciéndolo en “Keeping Up with The Kardashian”; dejando ver algunos de sus más grandes secretos.