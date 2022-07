'Pulgarcito' y la acusación que le arrebató su libertad por casi 19 años

El actor recuperó su libertad en marzo del 2021 tras cumplir con una condena de 19 años en prisión.

Césareo Quezadas fue un actor de cine mexicano que saltó a la fama en 1956 al protagonizar ‘Pulgarcito’, cinta que durante su infancia le ayudaría a forjar una exitosa carrera. Sin embargo, su imagen pública se dañó tras una acusación de abuso sexual, misma que lo mandó más de 18 años en prisión y que hoy carece de veracidad.

Después de su debut actoral en la cinta de René Cardona, él siguió trabajando y poco a poco comenzó a destacar dentro de la época de oro del cine mexicano hasta el punto de viajar a España para participar en producciones cinematográficas junto a Marisol y Joselito.

Cesáreo Quezadas saltó a la fama por dar vida a "Pulgarcito" en 1956.

Lamentablemente, su popularidad comenzó a descender conforme crecía hasta que decidió despedirse del mundo de la actuación con una pequeña participación en la cinta ‘Nosotros los feos’, lanzada en 1973. Dos años antes y desesperado por las escasas oportunidades laborales, él es detenido mientras intentaba asaltar una zapatería.

Tras retirarse de la actuación, Cesáreo Quezadas inició un negoció junto a su esposa Beatriz, con quien tuvo 4 hijas. Años más tarde, él sostiene un romance extramarital con Claudia, con quien tiene 2 hijos más. No obstante, la relación se vuelve tóxica y Claudia termina denunciandolo en 2002 por 11 delitos, incluyendo el de abuso sexual.

'Pulgarcito' sale de prisión tras casi 19 años

Tras presentar evidencia que presuntamente demostraba su culpabilidad, “Pulgarcito” fue condenado a pasar 23 años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Mérida, Yucatán. No obstante, las autoridades yucatecas tomaron en cuenta su avanzada edad y en marzo del 2021 fue puesto en libertad.

Lamentablemente, el actor no ha visto fácil su vida fuera de prisión, pues en una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca declaró que no le dan trabajo debido a sus antecedentes penales, una situación bastante común para los ex presidiarios de todo el país.

Te puede interesar: Pulgarcito sale de prisión tras cumplir condena por abuso sexual

¿Cuántos años tiene Cesareo Quezadas?

A sus 71 años de edad, el ex actor de cine busca ganarse la vida trabajando honradamente.

Cesáreo Quezadas nació el 18 de diciembre de 1950, por lo que ahora tiene 71 años de edad. Tras haber forjado una exitosa carrera en la televisión durante su infancia, el hoy ex actor busca reincorporarse al mundo laboral, lo cual le ha resultado complicado debido a sus antecedentes penales. Sin embargo, él no pierde las esperanzas.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales