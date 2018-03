Publican lista de las películas nominadas a los Oscar 2018

Premios Oscar, lista anunciada

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos publicó el martes la lista de los 341 largometrajes que podrían ser elegidos como mejor película en la 90° edición de los premios Oscar.

Los ganadores se conocerán en la gala que se celebrará el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California).

Entre los filmes que competirán por la estatuilla dorada destacan 'Lady Bird', 'The Big Sick' (Por eso le llaman amor' en Hispanoamérica y 'La gran enfermedad del amor' en España), 'Blade Runner 2049', 'Dunkirk' (Dunkerque), 'The Shape of Water' ('La forma del agua'), 'Get Out' ('Déjame salir'), 'Coco', 'Wonder Woman' ('La Mujer Maravilla') o 'Logan'.

'Lady Birt' está entre las mejores películas en los premios Oscar

En esa selección se encuentra 'First They Killed My Father' ('Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya'), una producción de Netflix dirigida por la actriz Angelina Jolie.

Por su parte, en la categoría de mejor película de habla noi inglesa participa la cinta chilena 'Una mujer fantástica' del director Sebastián Lelio; y la rusa 'Neliubov' (Desamor), dirigida por Andreí Zviáguintsev.

Los nominados al Oscar 2018 a cada reconocimiento se conocerá el próximo 23 de enero.