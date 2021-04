Publican foto de Khloé Kardashian sin editar por error y esto respondió

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, una de las familias más exitosas y populares del mundo de la televisión es la que conforman los Kardashian- Jenner, incluyendo por supuesto a Khloe Kardashian.

La famosa ha demostrado tener mucho glamour, y ser muy dedicada al mundo de la moda, sin embargo, hasta ella tiene momentos en los que el glamour no es muy lo suyo, específicamente se filtró una imagen en donde se le ve al natural y sin arreglos.

La foto fue compartida por su asistente y por “Error”, pues aparece sin editar y sin filtros, mostrando las imperfecciones que pudiera tener la famosa, lo que ha desatado una guerra, quienes se rehúsan a dejar de compartirla.

Según la directora de Marketing de la marca de la familia Kardashian la imagen fue publicada sin permiso y por error.

Khloé Kardashian respondió ante las críticas

La magnate de la moda aseguró que la foto que fue publicada le parece hermosa pues la muestra como es, sin embargo, lamenta que no se respete su deseo de no compartirla.

“Como alguien que ha sufrido con la apariencia de su cuerpo toda su vida, cuando te toman una foto que no es halagadora, con mala luz o que no captura tu cuerpo de la forma en que es, después de trabajar tan duro para conseguirlo, deberías tener el derecho de pedir que no se comparta”.