Publicaciones de Kanye West han causado "angustia emocional" en Kim Kardashian.

Kim Kardashian está suplicando a un juez que apruebe su divorcio de Kanye West después de que el rapero se opusiera a sus demandas. “Deseo mucho divorciarme”, dijo la fundadora de Skims en documentos judiciales obtenidos por Page Six el jueves, y agregó que la privacidad se ha convertido en un gran problema para la pareja separada.

“Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos privados y la paternidad compartida en las redes sociales, lo que ha creado angustia emocional”, agregó.

A lo largo de febrero, West, de 44 años, llamó a Kardashian, de 41 años, en su Instagram, que cuenta con 14,7 millones de seguidores, por permitir que su hija de 8 años, North, estuviera en TikTok e incluso la acusó de secuestrar a su hija de 4 años, Chicago, entre una serie de otros comentarios sobre sus problemas de crianza compartida.

Kanye West critica al actual novio de Kim Kardashian

Publicaciones de Kanye han causado "angustia emocional" en Kim Kardashian.

El rapero Kanye West también ha criticado y amenazado repetidamente al nuevo novio de Kardashian, Pete Davidson, en las redes sociales y en las letras de su nueva música. Ante estas acciones, las hermanas de Kim Kardashian dejaron de seguir a Kanye West en redes.

La Verdad Noticias informa que, el rapero de "All of the Lights" también le pidió a la directora ejecutiva de KKW Beauty que renuncie al privilegio marital si se vuelve a casar para que cualquier conversación sobre la custodia sea accesible en la corte.

Sin embargo, el abogado de Kardashian respondió a esa solicitud en los nuevos documentos, afirmando: "Claramente, el objetivo del Sr. West aquí es evitar o dificultar que la Sra. Kardashian se vuelva a casar".

Equipo de Kim afirma dificultades con abogados de West

Publicaciones de Kanye han causado "angustia emocional" en Kim Kardashian.

El equipo de la protagonista de "Keeping Up With the Kardashians" también afirmó que los abogados de West están teniendo "dificultades para comunicarse" con el fundador de Yeezy, haciéndose eco de lo que Kardashian dijo en una publicación de Instagram a principios de este mes sobre que su esposo separado tuvo que contratar a tres abogados desde que ella presentó para el divorcio en febrero de 2021.

La madre de cuatro también confirmó que no transferiría activos de ningún fideicomiso, de acuerdo con la solicitud de West, porque se alinea con lo que está en su acuerdo prenupcial. Concluyó que quiere divorciarse para que su “familia pueda comenzar el proceso de curación y avanzar en este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.