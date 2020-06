Psycho: Remake de 1998 no supera la prueba del tiempo ¿Es mejor la original?

Algunos remakes son más difíciles de separar de sus versiones originales, sin embargo, la versión de Gus Van Sant de Psycho, lleva la dificultad a un nivel completamente nuevo, ya que básicamente solo existe para comparar y contrastar con el original de Alfred Hitchcock.

¿El remake plantea alguna pregunta? Si. Sin embargo, es un poco aburrida, ¿es el Psycho original mejor que la versión de 1998? Sí, absolutamente, sin dudas. Incluso si Quentin Tarantino trata de decirte lo contrario, no se puede negar la superioridad del original, pero lo más interesante son las formas en que esta nueva versión no coincide con el original.

El primer problema surge con la decisión de Gus Van Sant de avanzar la película hasta el (entonces) presente. Psycho se toma el tiempo de alterar las características relacionadas monetariamente: Marion Crane (Anne Heche) roba 100 veces más dinero, una noche en el Bates Motel cuesta más, y así sucesivamente. Sin embargo, hace que los aspectos más anacrónicos se destaquen en un alivio más marcado.

En particular, están las políticas sexuales de la película. La discusión sobre la relación de Marion con Sam Loomis (Viggo Mortensen) y la atmósfera de su lugar de trabajo no se sienten actualizados en lo más mínimo. Sí, todavía existía, y existe, el conservadurismo cultural que podría menospreciar el asunto de Sam y Marion. Sí, las mujeres sin duda soportaron, y aún lo hacen, el tipo de objetivación flagrante que Marion soporta de Tom Cassidy (Chad Everett).

Psycho de 1960 se mantiene como una de las "joyas del cine"

Sin embargo, la forma en que la película coludía con esas opiniones y acciones se siente notablemente desactualizada. Cuando uno considera los mensajes de las películas anteriores de Van Sant, esa presentación se siente aún más extraña.

En otros casos, los artistas crean el anacronismo ellos mismos, como el investigador privado Milton Arbogast, por ejemplo, William H. Macy elige imitar más o menos los ritmos del original. No puede evitar meterse en la actuación, dando al diálogo una película más parecida a Mamet cada vez que él es el que habla, aún así, está lo suficientemente cerca como para que, en el contexto de 1998, se vea en pantalla como Arbogast es menos un verdadero detective y más un entusiasta que ha llevado el cosplay más allá de un nivel razonable.

Psycho: Orignal vs Remake

El Psycho original era un tensor de tornillo, uno que inyectaba suspenso en casi cada momento, este Psycho, por otro lado, se siente herméticamente sellado..

Es como si el celo de Van Sant por recrear el original bloqueara su atención a cualquier otra cosa, pues el director ha construido un mundo de relojería donde cada disparo, cada bloqueo, es preciso, pero terminó por sacrificar cualquier sentido de espontaneidad, química y terror para hacerlo. Ni siquiera la orquestación de Danny Elfman y Steve Bartek del clásico Bernard Herrmann puede hacer que el corazón se acelere en este contexto.

Sin embargo, las actitudes y actuaciones anticuadas no tienen la culpa del tono de la película. Para su crédito, ninguno de los protagonistas se presenta como interpretaciones sin emoción o recreaciones de cosplay de sus predecesores.

Heche hace de Marion una figura más extraña que en el original, un poco más mala, un poco más enojada y definitivamente más nerviosa, su Marion es irritante de una manera que Janet Leigh nunca logró. Julianne Moore, ya sea por un feliz accidente o por la elección del actor, también retoma esa vibra. Su Lila Crane es más agresiva, más intensa.

Viggo Mortensen y Julianne Moore en Psycho de 1998

Por interesantes que sean las hermanas, Norman Bates es la atracción principal. Mientras que Vince Vaughn estaba pasando por una búsqueda de seriedad en ese momento, su reparto aún se encontró con escepticismo. El escepticismo resulta ser cierto, pero su trabajo no carece de mérito. Simplemente no es una buena opción para Norman o Psycho en sí.

Lo que pasa con Norman es que Psycho depende de que sea tan dolorosamente promedio que eso se vuelve desconcertante. Vaughn simplemente no puede manejar eso; en cambio, crea un Bates que oscila entre una especie de amenaza maliciosa y una astucia casi infantil. Dadas las identidades disociativas que Bates contiene, uno podría tratar de argumentar que esto es intencional. Quizás incluso lo sea, sin embargo, ambos lados están de frente.

La astucia no es solo un secreto entre Vaughn y el público; se lo muestra a otros personajes. No rompe la película, per se, pero socava la forma en que los demás tratan a Norman. Si bien nadie ve venir a Anthony Perkins tiene mucho sentido, la idea de que Norman de Vaughn no se ve con sospecha inmediata es imposible de aceptar.

Vaughn y Heche hacen alusión a la posibilidad de una nueva versión de Psycho viable. Si Van Sant buscó involucrar a la película no como una especie de ejercicio escolar sino como una nueva versión con su estilo y empatía, los dos podrían haber sido jugadores efectivos en ese esfuerzo.

Sin embargo, limitados por actividades técnicas, actitudes desactualizadas y otros actores que trabajan en una dirección muy diferente, hicieron poco más que sellar el destino final de este Psycho.