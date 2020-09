Psíquico revela que Karla Panini será víctima del karma ¿Qué le pasará?

El reconocido Psíquico de Cassadaga, comunidad de Orlando, Florida, reveló que Karla Panini será víctima del karma, después de todo lo que hizo en contra de Karla Luna, quien fue su amiga durante muchos años, pero la traicionó al tener una relación sentimental con su marido.

En ese sentido, Rob Cissna, el popular psíquico habló en el programa de espectáculos “Chisme no like” de lo que le espera a la actual esposa de Américo Graza, pues asegura que nunca va a encontrar la paz, y que tendrán tormento para toda la vida.

“El karma la va a encontrar y va a obtener el castigo que ella se merece. Cuando ellos fallecen no logran encontrar la paz nunca, es un tormento que van a tener para toda la vida”.

Reveló que la ex conductora de las lavanderas Karla Luna le hizo llegar un supuesto mensaje para su ex esposo desde el más allá “Te di todo y aún así me traicionaste”, le dijo.

El Psíquico habla sobre Karla Luna

Explicó que la famosa se encuentra brillando en el otro mundo, a diferencia de Karla Panini, quien día tras día recibe mensajes llenos de odio en sus redes sociales, y que hasta se ha convertido en la culpable de todo lo malo que pasa en el mundo.

“Puedo ver que está en el otro lado brillando, hay un aura muy grande y detrás de ella hay un hijo que la está cuidando”.

Eso sí, dijo que aunque la ex lavandera está brillando en el “más allá”, se fue muy triste de este mundo, pues tenía muchos enemigos pese a ser una persona linda en el interior y el exterior, además de morir sintiéndose triste y sola.

A varios años de la muerte de Karla Luna este tema aún sigue dando de que hablar, pues sus hijos se han dado cuenta de todo lo que pasó con su madre, y ahora son ellos quienes luchan por honrar su memoria.

