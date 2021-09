Próximo tráiler de “No Way Home” posiblemente mostrará a los tres Spider-Man

“Spider-Man: No Way Home” es una de las películas más esperadas de este 2021, y su primer avance oficial se ha convertido en el tráiler más visto de la historia, con 355.5 millones de visitas en solo 24 horas. Pero, se ha empezado a rumorar que aún falta una enorme sorpresa en el próximo tráiler.

De acuerdo con el medio Big Screen Leaks, el siguiente avance oficial del nueva película de Marvel y Sony posiblemente mostrará a los tres Hombre Araña que todos queríamos ver juntos: Tobey Maguire, Andrew Garfield y el protagonista de esta cinta, Tom Holland.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, ya han filtrado imágenes de Andrew Garfield en el set de Spider-Man: No Way Home; aunque Maguire ha dicho en sus declaraciones que él no volverá como Spidey, pero muchos fans creen que esto es solo una distracción y que realmente los tres actores sí estarán juntos en el filme.

Nuevo tráiler de “No Way Home” podría presentar a Maguire y Garfield

Los fans esperan que el segundo avance de la película finalmente muestre a los tres actores juntos/Foto: Espinof

Según información filtrada, el segundo tráiler de “Spider-Man: No Way Home” tendrá a Maguire y Garfield, el regreso de los dos intérpretes que dieron vida al personaje y cuyo retorno se viene especulando desde hace ya varios meses de forma constante.

Se dice que la última escena del siguiente avance va a mostrar a los tres “Spideys” en un mismo plano. Al parecer, esta sorpresa se ha tratado de ocultar durante meses, pero después de todo lo que se ha filtrado en internet, la mayoría de los fans ya tienen una idea de lo que podría ocurrir.

Sin embargo, ni Marvel Studios ni Sony han dado pista de que pronto vayan a estrenar un segundo tráiler. Pero hay quienes consideran que podría ser publicado a finales de octubre o principios de noviembre, teniendo en cuenta que la tercera película de Spider-Man con Holland se estrenará el 17 de diciembre.

Spider-Man 3 tendrá al Doctor Octopus y Electro

El primer avance de Spider-Man 3 dió unos pequeños detalles de que veremos el regreso del Doctor Octopus de Alfred Molina y Jaime Fox, que dará vida a Electro, así como la más que posible presencia del Duende Verde de Willem Dafoe.

Junto a ellos también vuelve el elenco de esta trilogía como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles. Además, en “No Way Home” Doctor Strange de Benedict Cumberbatch acompañará al joven héroe. La película fue dirigida por Jon Watts, y podría ser el gran estreno del año.

