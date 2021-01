Protagonistas de 'Sex and the City' confirman el regreso de la serie en HBO Max

Los fanáticos de la serie 'Sex and the City' pueden emocionarse oficialmente ya que la actriz Sarah Jessica Parker ha compartido el primer adelanto de la nueva temporada que será transmitida en HBO Max.

A Sarah se unieron sus compañeras estrellas Cynthia Nixon y Kristin Davis para compartir el breve clip en Instagram, lo que enloqueció a los fanáticos al saber que una nueva serie estaba en camino.

Subtitulando el clip, Sarah Jessica Parker, de 55 años, escribió: "No pude evitar preguntarme ... ¿dónde están ahora? X, SJ @ HBOMax @ JustLikeThatMax # AndJustLikeThat #SATCNextChapter".

En el video, se podía escuchar a Sarah escribiendo en su computadora, de manera similar a como comenzaba cada episodio: "Y así ...", a esto le sigue "la historia continúa..."

Uno de los cuatro personajes principales de Sex and the City que no aparecerá será Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

'Sex and the City' alista el regreso de la serie.

La actriz se distanció de cualquier remake en 2017 y habló de su desinterés en involucrarse y de darle un golpe a Sarah.

Kim Cattrall dijo en ese momento: "Es bastante extraordinario recibir cualquier tipo de prensa negativa sobre algo que he estado diciendo durante casi un año de 'no', que soy exigente o una diva”.

Cynthia y Kristen también compartieron el teaser en sus cuentas, y Cynthia escribió: "Tú, yo, Nueva York ... todo es posible".

Kristen escribió en su publicación: "Todo es posible ... ¡Nos vemos allí!"

La declaración decía: "HBO Max ha dado un pedido de serie a Y COMO ESO..., un nuevo capítulo de la innovadora serie de HBO, Sex and the City, del productor ejecutivo Michael Patrick King y protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis”.

Nueva temporada de 'Sex and the City'

La nueva serie Max Original está basada en el libro Sex and the City de Candice Bushnell y la serie de televisión original creada por Darren Star.

"La serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

Está previsto que la serie de diez episodios y media hora comience a producirse en Nueva.

Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max, también compartió que estaba emocionada de ver cómo habrían evolucionado las historias de los personajes.

"Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la amada ciudad que siempre los ha definido", dejo.

Te recomendamos: Elenco de la serie “Sex And The City” se reúne por una buena causa

La serie original de 'Sex and the City' se emitió en HBO de 1998 a 2004 y fue seguida por dos películas derivadas en 2008 y 2010. ¿Eres fanático de la serie? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.