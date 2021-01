Protagonista de 'Yo soy Betty, la fea' vivió un infierno por culpa del COVID-19

Jorge Enrique Abello, conocido por interpretar a Armando Mendoza en la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', utilizó sus redes sociales para contar cómo fue su batalla contra el COVID-19, el cual contrajo a principios de noviembre del año pasado.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Jorge Enrique Abello compartió con sus fieles seguidores que fue un tiempo difícil el que pasó cuando se enteró que había enfermado de coronavirus, pues en ese entonces no sabía qué tanto le iba a afectar.

"Sientes que tu cuerpo está luchando contra algo muy poderoso. Yo nunca había sentido eso y me confrontó mucho… Esto que tengo ha matado a un millón de personas. Está cobrando vidas todos los días y no sé cómo vaya a evolucionar, me puede hacer mucho daño”, expresó el actor colombiano en Instagram.

Además, la estrella de Fernando Gaitán comentó que uno de los principales síntomas que tuvo por culpa del COVID-19 fue la molestia en la garganta, acompañada de un poco de tos, detalle que le generó un ligero cambio en su voz, pero agradeció que la enfermedad no haya sido agresiva con él.

“Se siente mi voz un poco distinta, precisamente porque hemos pasado un ratito un poco difícil, pero no tanto como los cientos de personas, o miles de personas que han vivido esta enfermedad de manera dura y tan brava, conmigo Dios fue muy benéfico, muy querido y estoy muy agradecido por eso", añadió Jorge Enrique Abello.

El protagonista de 'Yo soy Betty, la fea' aseguró que se aisló en una habitación para no contagiar a sus familiares, quienes le daban sus alimentos en plásticos desechables y minuciosamente desinfectados, pero que pese a ello, tuvo una disminución de peso: "Bajé 4 kilos porque sabía que mi cuerpo estaba combatiendo algo muy, muy fuerte".

Jorge Enrique Abello platicó sobre su experiencia con el COVID-19 en Instagram.

Jorge Enrique Abello pide cuidarse del COVID-19

Por último, Jorge Enrique Abello pidió a sus seguidores el respetar las medidas sanitarias y a no dejar de cuidarse, ya que él no desea que la experiencia que vivió por culpa del COVID-19 le pase a alguien más, pues no solo sufre la persona que se enferma, sino todos sus familiares.

Te recomendamos leer: Jorge Enrique Abello de 'Yo soy Betty, la fea' presume NUEVO look

Jorge Enrique Abello es un destacado actor de telenovelas colombianas.

“Lo que hay detrás no es algo por lo cual me gustaría volver a pasar, empecemos a cuidarse y protegerse, para mí fueron momentos muy duros y para mi familia también lo fueron. La COVID-19 no es un chiste, pasa, y pasa muy fuerte y es muy peligroso... No permitas que te pase a ti como me pasó a mí”, finalizó el actor colombiano en Instagram.

¿Cuál ha sido tu experiencia con el COVID-19? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram