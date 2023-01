Protagonista de “The Last of Us” se declara no binaria: "Soy solo una persona"

Protagonista de The Last of Us se declara no binaria

La actriz británica Bella Ramsey, protagonista de la nueva serie de HBO Max “The Last of Us” habló recientemente sobre su percepción sobre el género y como se siente identificada.

Bella Ramsey declaró sin tapujos como es su experiencia en el tema y aseguró no sentirse identificada como hombre o mujer.

Contó al The New York Times que siempre se ha sentido con un género fluido y el ser referida como “ella” no le causa mayor interés, sin embargo, aseguró que ser llamada como “él” le resulta más “emocionante.”

Bella Ramsey, la estrella no binaria de “The Last of Us”

La joven actriz, quien participó también en la popular serie “Game of Thrones”, no se ha tomado esto como simples declaraciones y ha llevado su identidad de género al aspecto legal de su vida, ya que en diferentes documentos personales se identifica como persona no binaria.

“Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”, expresó.

¿Qué edad tiene Bella Ramsey?

La joven protagonista de “The Last of Us”, una de las series más esperadas de este año, nación el 30 de septiembre de 2003 y ha tenido un gran paso por el mundo de la televisión y el cine a pesar de su corta edad de 19 años.

Entre los éxitos de los que la actriz ha formado parte se encuentran La peor bruja, Game of Thrones, la serie animada Hilda y su proyecto más reciente The Last Of Us, lo que parece augurar una brillante carrera para la joven británica.

