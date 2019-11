Protagonista de Sense 8 revela su orientación sexual

Brian J. Smith, actor que se hiciera famoso internacionalmente por el caracterizar el personaje del policía Will Gorski, protagonista de la serie Sense 8 habla por primera vez sobre su homosexualidad para la revista LGBT Attitude, donde revela cómo fue crecer siendo ‘diferente’ en medio de una sociedad conservadora.

Cabe mencionar que la serie Sense 8 volvió a la mayoría de los personajes en íconos LGBTIQ+ por como trataba los temas de sexualidad y el género.

"Debía ser cuidadoso sobre a quién miraba, por cuanto tiempo lo hacía y en quien confiaba cuando hablaba de mi orientación sexual".

Brian J. Smith creció en los años 80’s en un lugar como Texas, Estados Unidos, un estado apegado a las tradiciones.

“Estaba aterrorizado. En la escuela realmente no encajaba en ningún lado. No era un deportista o un nerd [...] Olvídate de cualquier sindicato o grupo LGBTQ. No había absolutamente nada. Estaba completamente solo” confiesa el actor.

Haber trabajado en Sense 8 dice que fue bastante liberador, pues podía ser quien era, sin prejuicios y sin miedos, este personaje es muy importante en su vida ya que fue clave en su carrera y en su proceso de aceptación personal, aunque también fue complicado pues tuvo que presentarse como es en realidad ante su familia a punto de cumplir los 30 años.

La vida le cambió por completo cuando lo hizo, hablar con sus padres lo liberó de la presión y grande fue sorpresa cuando fue aceptado y apoyado por ellos, e incluso dijeron que estaban esperando que él les dijera algo.

