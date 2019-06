Protagonista de “El Señor de los Cielos” RENUNCIA a la serie (VIDEO)

A una semana de haber iniciado las grabaciones de la narcoserie “El Señor de los Cielos”, la temporada numero 7 del programa se encuentra en grabes problemas, pues la protagonista renunció.

Gala Montes, quien le daba vida a la Luma, hija de Aurelio Casillas, decidió abandonar las grabaciones de “El Señor de los Cielos”, ya que según ella, el enfoque que llevaría su personaje no iba con sus ideales ni con sus valores:

“La casa productora me hizo llegar los libretos autorizados del proyecto, para así poder formalizar mi participación. Después de leerlos me di cuenta de que el panorama planteado en los libretos finales para el personaje …,este nuevo panorama no concordaba con mis ideales como actriz ni con mis valores como mujer y persona”