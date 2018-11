Protagonista de 'Dexter' reveló íntimo secreto de su sexualidad

El famoso actor estadounidense Michael C. Hall, reveló durante una entrevista un secreto íntimo de su vida. La estrella de la serie ‘Dexter’, habló con sinceridad sobre su sexualidad afirmando que no es del todo heterosexual.

"Creo que hay un espectro. Estoy en eso. Soy heterosexual, pero si hubiera un porcentaje, diría que no era del todo heterosexual”. Comentó el actor de ‘Dexter’.

Aunque el famoso actor Michael C. Hall, nunca ha tenido una relación íntima con otro hombre.

Cabe mencionar que Michael C. Hall, perdió a su padre cuando tenía 11 años, durante la entrevista el famoso mencionó que la ausencia temprana de su progenitor puede haber provocado un ansia de una intimidad emocional con un hombre.

"No pretendo sugerir que una relación emocional entre padre e hijo sea homoerótica". Dijo Michael C. Hall.

Y es que el famoso actor durante su carrera ha realizado personajes homosexuales, incluido su papel como “David Fisher” en el aclamado drama “Six Feet Under” de HBO.

"Me refiero a una intimidad emocional o conexión. Sentía el deseo de tener conexiones emocionales con hombres más allá de la cerveza, los deportes y el choque de puños que se consideraban 'gay'". Mencionó Michael C. Hall.

El actor sobre la anterior temporada de la serie‘Dexter’ mencionó al respecto:

"La forma en que terminó la serie no dio ninguna sensación de cierre para la gente y dejó muchas preguntas sin respuesta. Cada vez que me preguntan sobre esto digo: 'Nunca digas nunca”. Comentó el actor Michael C. Hall.