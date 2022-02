Prosticatálogo de Televisa: La casa donde famosas tenían los encuentros sexuales

Desde hace unos años se ha rumorado que tiempo atrás existía un “prosticatálogo de Televisa”, en el cual se presentaba a las famosas de una forma sexual para recibir dinero o algún otro beneficio dentro de la empresa, y ahora se ha revelado cuál es la casa donde supuestamente se daban aquellos encuentros.

La noticia sobre este catálogo volvió a ser noticia desde que el productor, Mario Lafontaine, habló recientemente de él, e insinuó que existía la casa que servía como punto de encuentro entre las celebridades.

Ahora fue la conductora del programa “Chisme No Like”, Elisa Beristain, quien dio a conocer más detalles acerca de esta casa, donde reveló que solía hacer un comedor para ocho personas así como un chef que se encargaba de cocinar para las celebridades.

Se reveló que el edificio era llamado “La Casa de las Campanas” y ahí supuestamente las famosas se reunían para prestar sus servicios sexuales luego de firmar contratos con la televisora, según reveló el portal Estilo Musa.

En el programa “Chisme No Like” la conductora reveló: “Obviamente subimos al segundo piso donde se llevaban a cabo estos encuentros, te puedo comentar que las habitaciones, no es el tipo de casos que eran pequeñas, pero nada excepcional, me llamó mucho la atención”.

¿Qué famosas estuvieron en el catálogo?

Así luce la casa donde presuntamente se llevaban a cabo los encuentros

De acuerdo con el portal Estilo Musa, las actrices que formaron parte del prosticatálogo fueron: Gloria Trevi, Bibi Gaytán, Rebeca Jones, Yuri, Érika Buenfil, Salma Hayek. Pero en dicho catálogo también habrían participado algunos hombres, como Eduardo Yáñez, Sebastían Rulli, Eduardo Palomo, Ernesto Laguardia, Guillermo Capetillo, entre otros.

Se dice que la persona más cotizada del polémico catálogo fue la cantante Thalía, quien en ese entonces formaba parte de Timbiriche.

¿Cuál es el prosticatalogo de Televisa?

El nombre de varias famosas aparece en dicho catálogo

Se dice que el prosticatalogo de Televisa, es un catálogo donde se presentaba a las actrices de la televisora para tener encuentros sexuales con ellas, quienes accedían a cambio de recibir dinero o algún otro beneficio dentro de la empresa.

