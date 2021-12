Prometida de Octavio Ocaña reaparece vestida de novia

La prometida de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, sorprendió a todas las redes sociales al publicar una fotografía en sus historias de Instagram, vestida de novia. Esto generó controversia, pues el actor no ha cumplido ni dos meses de haber fallecido y se crearon varias especulaciones en torno a la situación, por ello la misma joven aclaró la situación.

Recientemente reabrió su cuenta de Instagram luego de haber desaparecido públicamente por los ataques que estaba recibiendo de quienes la culpaban de ser una de las autoras de la muerte de Benito Rivers el pasado viernes 29 de octubre.

La misma Nerea ha dicho que siente el espíritu del actor, con quien planeaba casarse el próximo 10 de enero, sueño que no pudieron cumplir, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Los fans de Ocaña se asombraron al ver a su novia vestida de novia luciendo un precioso vestido y un impecable maquillaje, mismo que le gustó y agradeció a Sile Makeup Artist por tomarla en cuenta para ser su modelo y posar para su cámara.

“Para que no empiecen… Desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo y siempre es ella la que me maquilla”.