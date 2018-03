Prohíben la entrada a Estados Unido al actor de Stranger Things

Estados Unidos.-El actor viajaba desde Reino Unido para asistir al estreno de la segunda temporada de la serie, pero tras ser retenido en el aeropuerto de Los Ángeles tuvo que volar de regreso a Europa Este viernes se ha estrenado la esperadísima segunda temporada de Stranger Things en la plataforma Netflix. Esta nueva tanda de episodios ha sido presentada este fin de semana en Los Ángeles por los propios actores de la serie, todos ellos muy felices por poder volver a dar vida a unos personajes tan interesantes y divertidos como estos, pero había una ausencia, la de Charlie Heaton. El británico volaba desde Reino Unido a Estados Unidos para acudir a la fiesta de lanzamiento de la nueva temporada, pero fue parado en el aeropuerto de LAX por los perros rastreadores que encontraron "trazas de polvo blanco" entre sus pertenencias, tal y como asegura The Sun. Este medio también confirma que, tras un análisis, se habría confirmado que se trata de cocaína. Al no ser ciudadano estadounidense, Heaton fue enviado de regreso a Reino Unido en el siguiente vuelo. "No fue detenido. Fue retenido en custodia en el aeropuerto mientras era recolocado en un avión para Londres esa misma noche. Si eres un ciudadano extranjero hay un límite de drogas que puedes llevar contigo. Al ser muy poca cantidad para uso personal, las leyes en el país dejan claro que tienes prohibida la entrada", ha declarado una fuente para dicho medio. Heaton da vida a Jonathan Byers en Stranger Things, el hermano mayor de Will y 'novio' de Nancy. Este joven demostró en la primera temporada que estaba más que preparado para enfrentarse al Demogorgon y a lo que hiciera falta, y en esta segunda ha vuelto a deslumbrar con el nuevo monstruo. Es por esto que la gran duda que surge ahora es si el joven podrá volver a entrar en Estados Unidos en un futuro cercano, y es que las leyes antidrogas son muy estrictas en el país anglosajón y Heaton tiene que regresar para rodar la tercera temporada de la famosa serie.

