Programas de televisión de Galilea Montijo

Algunos de los programas de televisión de Galilea Montijo donde ha colaborado como conductora, presentadora y actriz son Hoy, Pequeños Gigantes, Vida TV, Big Brother, Me pongo de pie, Va por ti, Cuánto quieres perder, Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda, La Hora de la Papa, etc.

Martha Galilea Montijo Torres nació el 5 de junio de 1973 en Guadalajara Jalisco y desde joven ha participado en diversos programas tanto de variedades como de telerrealidad, también apareció en la portada de la revista para caballeros H hombres.

Si deseas conocer más acerca de Galilea Montijo antes de la fama y cómo ha sido su carrera en el medio del espectáculo, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles de su trayectoria en la tv.

¿Qué programa conduce Galilea Montijo?

Hoy, programas de televisión de Galilea Montijo

Actualmente Galilea Montijo conduce el programa de televisión matutino Hoy, junto con Andrea Legarreta y Raúl Araiza. Fue en el 2003, cuando Gali empezó a formar parte del programa “Hoy” al cubrir de forma temporal a Andrea Legarreta y quién la recomendó ampliamente.

Después de la recomendación de Legarreta, el productor de Televisa, Roberto Romagnoli, dispuso que Galilea Montijo fuera una de las conductoras de “Hoy” desde 2009. Desde ese entonces, ella junto a Andrea Legarreta y Raúl Araiza son los titulares del programa.

¿Qué estudios tiene Galilea Montijo?

Estudios de Galilea Montijo

Galilea Montijo estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), la cuál es una institución artística mexicana especializada en la actuación y otros ámbitos del espectáculo.

La sede de la institución se encuentra situada en la Ciudad de México en las instalaciones de Televisa San Ángel. Fue fundada por Eugenio Cobo el 26 de septiembre de 1978.

¿Qué hacía Galilea Montijo antes de ser famosa?

De acuerdo con los humores y confesiones de la propia conductora, se dice que Galilea Montijo fue teibolera antes de ser famosa. Así es, antes de ser una reconocida figura del espectáculo, la bella conductora se dedicaba a bailar en un centro de diversión en Guadalajara.

Aunque muchas personas la etiquetaron de bailarina exótica, solo bailaba en el show para abrir este sitio, estilo discoteca, en donde lograba reunir entre 300 y 400 pesos por presentación. Posteriormente en los programas de televisión de Galilea Montijo se difundió este rumor hasta que la conductora lo aceptó.

