El nuevo programa de Arath de la Torre “Dr. Cándido Pérez” ha sido suspendido temporalmente y no estrenará capítulo este domingo como se esperaba, ya que Televisa decidió posponer el show debido a que el Canal de las Estrellas transmitirá este domingo la final de la Copa Oro que jugará la selección mexicana de fútbol contra el equipo de Estados Unidos.

Así que la nueva versión de la famosa serie presentará doble capítulo el próximo domingo 8 de agosto en punto de las 19:30 Horas (Hora Centro de México).

“Porque somos mexicanos, este domingo cederemos nuestro horario a nuestra selección de fútbol en la copa oro contra USA, ¡vamos México!”, informó el propio actor y conductor Arath de la Torre en su cuenta de Instagram.

Dr. Cándido Pérez tendrá mini maratón

Este programa de Televisa presentará un mini maratón/Foto: Las Estrellas

También se reveló que el programa “Dr. Cándido Pérez” tendrá un mini maratón el próximo sábado siete de agosto que se transmitirá desde las 21:00 horas hasta las 23:00 Horas (Hora Centro de México) donde se transmitirán los primeros cuatro episodios.

Como te informamos en La Verdad Noticias, este programa de Arath se lanzó desde el pasado 18 de julio, pero la reciente versión del clásico que alguna vez fue protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, no ha tenido buenas críticas por parte del público.

Incluso en las redes sociales los usuarios han mostrado su descontento con el proyecto y las actuaciones del elenco encabezado por Arath de la Torre, como Cándido; Irán Castillo, como su esposa Silvina y Raquel Garza, como doña Cata, la suegra de la familia.

Critican la actuación de Arath de la Torre

Arath no ha logrado buenas críticas a su programa/Foto: Uno TV

El actor Arath de la Torre no sólo ha sido criticado por el público, sino por diversos periodistas expertos que consideran que el famoso no debió participar en el remake de “Dr. Cándido Pérez”, teniendo en cuenta la trama del programa no es “políticamente correcta” con las ideologías actuales.

Fausto Ponce y Analú Salazar hicieron un análisis del primer episodio de la comedia: “Cándido era un doctor ginecólogo. Es una serie que estaba basada en una época en donde se permitían muchas cosas que en la actualidad ya son extrañas”, apuntó Salazar en el podcast que comparten en YouTube. Mientras que Ponce consideró que si se le quita el ingrediente “pícaro” al programa, quedaría muy poco por rescatar:

“Si le quitas todos esos chistes hay una parte muy misógina, muy fuerte, él siempre le tira a la suegra, si le quitas eso, pierde sentido hacerle un remake que se llame Cándido Pérez”, declaró el especialista sobre el nuevo programa de Arath de la Torre.

