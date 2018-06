Programa “Hoy” se queda sin “crew”, ¡este conductor presentó su renuncia!

Fer del Solar no llegó ni al medio año y decidió irse, probablemente se trate de una mejor oferta y en donde lo tomen en cuenta, pues de acuerdo a las diferentes versiones, no lo dejaban ni opinar y lo que vagamente dijera no se tomaba en cuenta. Por esta o alguna otra razón Fernando del Solar decidió presentar su renuncia al programa matutino “Hoy”.

Hace un par de horas, Fernando del Solar presentó su renuncia ante la productora Magda Rodríguez; este hecho se suma a uno de tantos de los que poco a poco se le han estado yendo a la productora. Esta noticia fue difundida por Álex Kaffie, quien dijo que Fer del Solar ya no quería continuar en el matutino por lo que hoy fue el día de salirse definitivamente del programa, aunque la última emisión en la que podría estar sería la del domingo 17 de junio con motivo del día del padre.

La mayoría de las cosas que pasen en el foro de Televisa San Ángel, recaen sobre el cargo tan importante que tiene Magda Rodríguez, pues ella ha sido el meollo de los problemas ocurridos en el programa Hoy, desde su llegada y su cargo como productora; Magda Rodríguez ex productora del programa Enamorándonos solo ha generado discordia entre los conductores.

Otro de los factores son Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pues ellas han unido fuerzas para hacer de las suyas y atacar en el mejor momento de cualquier manera. Hace poco los chismes de pasillo decían que Fer del Solar estaba al borde de firmar sentencia pues no encajaba en el círculo del resto del “crew”.

