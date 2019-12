Programa Hoy de Televisa hace posada con Besos y Vibradores ¡Golosos!

Durante la temporada navideña no pueden faltar las posadas, y el Programa Hoy, matutino de Televisa no iba a ser a excepción, pues la productora Magda Rodríguez decidió hacer una fiesta digna de sus empleados, con mucha diversión y hasta algo de “put3r14” pues no se limitaron en sus consumos.

La fiesta demostró el buen ambiente que hay entre el grupo de trabajo, y en vez de ser una posada “fina y elegante” fue más de barrio, pues en la comida predominaban los tacos y las garnachas de un tamaño magistral para todos los que quisieran comer.

Como toda empresa “Godinez” no pudo faltar el intercambio de regalos, y algunos de los regalos que más llamaron la atención fueron el de Paul Stanley, que regaló unos tenis, y el de Andrea Escalona, donde su ego no se pudo controlar, ya que le regalaron un cuadro de sí misma.

Asimismo, los besos se hicieron presente, y la propia Magda Rodríguez fue la culpable de que dos de sus empleados se besaran en pleno escenario, demostrando que los amoríos no faltan en la misma empresa Televisa, y mucho menos en el programa Hoy.

La rifa “Godínez” también se hizo presente, pero, probablemente a diferencia de tu empresa y de la mía, en Televisa rifaron viajes a Mazatlán, pero también rifaron BRASIERES Y VIBRADORES. De hecho, la ganadora del vibrador fue Magda Rodriguez, la propia productora del programa Hoy.

“Nuestra amiga Elvira acaba de regalar un vibrador, las palmas por favor”, dijo Magda Rodriguez, pues estaban todos alegres por tal premio.

Raul Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, y otras grandes personalidades del programa Hoy de Televisa asistieron a su posada, resaltando que era un momento de unión entre todos los que conviven día con día en el estudio de televisión, para llevar alegrías a sus fanáticos cada mañana.

