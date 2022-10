Programa Hoy: Manelyk y Toñita se pelean en los pasillos de Televisa

El Programa Hoy es uno de los programas matutinos más famosos de México y actualmente se encuentra transmitiendo el programa de baile Las estrellas bailan en Hoy, donde participan algunas celebridades como Manelyk González y Toñita.

Sin embargo estas últimas dos colaboradoras del canal han tenido distintos roces pues Toñita hizo algunas declaraciones sobre su compañera en cuanto a su participación en el Programa Hoy.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Mane y Potro fueron los invitados a conducir el Programa Hoy , sin embargo lo que está en boca de todos es el pleito que tiene la famosa influcner con Toñita.

Toñita y Mane no se pueden ni ver

Fue en un encuentro detrás de cámaras cuando alguien grabó el momento en el que las dos famosas se encontraron al estar alistándose para la competencia “Las estrellas bailan en Hoy, en su versión Campeón de Campeones, cuando se dio el incómodo momento.

Pues la ex participante de Acapulco Shore y la ex académica Toñita son dos personajes que se caracterízan por no tener pelos en la lengua, por lo que enseguida se dijeron de cosas y reavivaron su pelea.

“A ver, pinte su línea, nos hablamos o nos volvemos enemigas, tú dices” se oye decir a Toñita.

Es por eso que la influencer responde: “No, ni enemigas, ni nos hablamos, no perdono y ahorita todavía meons olvido. ¡Corazón tengo que decir que no tienes cintura!” ante las declaraciones de Mane Toñita se queda sorprendida y alcanza a decir : “Qué perra mi amiga”

El momento fue compartido en redes sociales y se ha vuelto viral debido a la pelea que se sabe que tienen ambas famosas.

¿Dónde ver el Programa Hoy?

El programa Hoy se transmite de lunes a viernes

El Programa Hoy puede ser visto a través de la señal del canal de las estrellas de lunes a vienres en punto de 9 am a 12 pm, pero si por algún motivo te perdiste del programa puedes consultar los momentos más relevantes en su canal de YouTube

