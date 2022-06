Productora de "Hoy" se defiende de las acusaciones de Gomita

Gomita aseguró que el "Programa Hoy" la maltrató

Luego de las polémicas declaraciones de Gomita, los medios acudieron a la productora de "Hoy" para conocer su versión de los hechos.

Andrea Rodríguez fue captada junto a su sobrina Andrea Escalona a su salida del foro, donde fue cuestionada sobre la salida de la famosa del reality.

La polémica salida de Gomita del reality dio mucho de qué hablar, pues para los seguidores del formato era una de las favoritas para llegar a la final.

Andrea Rodríguez, productora de "Hoy" desmiente a Gomita

Luego de la inesperada salida de Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ por supuestos problemas con la producción, la manda más del show fue cuestionada por ello.

"He trabajado con muchísima gente y la gente me conoce, mis 30 años de proyectos me respaldan"

Sobre la presunta presión que Gomita sintió y la poca empatía por su "depresión", la productura indicó que:

"Yo lo uso de broma; ‘Ándale bebé, si no, te voy a tener que sacar de las greñas de tu casa’, es una broma, pero bueno, a veces la gente saca de contexto las cosas”.

Por supuesto que sus palabras fueron respaldadas por su sobrina Escalona, quien señaló que la producción del programa le ofreció a ‘Gomita’ “la oportunidad de mostrar la chava trabajadora que es”.

“Lo único que hizo Andrea (Rodríguez) fue abrirle las puertas del programa más exitoso de las mañanas; y lo único que hizo (‘Gomita’) fue dejar tirado el trabajo”, aseguró Escalona.

Aracely Ordaz, conocida en el medio como "Gomita", decidió abandonar el reality show por problemas con la producción del programa.

Sobre su salida, la famosa indicó que que la presionaban con los ensayos pese a que ella avisó que los fines de semana trabajaba.

Además Gomita indicó que la productora de "Hoy" no le estaban pagando, y la situación llegó al límite de que se enojó y gritó a un miembro del staff.

